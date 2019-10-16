HPV疫苗疑釀自體免疫疾病 醫持國際研究反駁

（中央社記者張茗喧台北16日電）繼「痛痛女孩」事件，近期又有多人接種HPV疫苗後確診幼年型類風濕關節炎，籲政府提供協助。醫師表示，該病是青少年常見疾病，國際多項報告都證實該疾病和HPV疫苗無關。

「痛痛女孩」Bella（化名）日前注射第二劑二價人類乳突病毒（HPV）疫苗後，出現自體免疫疾病，法院判決認定衛福部應補償，但衛福部審議小組評估後，認為科學證據認定兩者無關，決定提起上訴。

台灣女人連線今天與立法委員林淑芬共同召開記者會指出，Bella的經歷經媒體披露後，陸續有多名個案接種HPV疫苗後才確診幼年型類風濕關節炎，呼籲政府正視並提供協助。

長庚醫院兒童感染科主治醫師、預防接種受害救濟審議小組諮詢醫師黃玉成接受記者電訪時表示，幼年型類風濕關節炎是青少年相當常見的疾病，目前全世界80多個實施HPV疫苗接種的國家當中，都沒有研究文獻證實幼年型類風濕關節炎與HPV疫苗的相關性。

他表示，去年加拿大公布一份耗時7年追蹤的研究報告，該報告利用醫療資料庫找出所有接種HPV疫苗的人，進一步分析接種前、接種後的狀況，追蹤觀察6到7年，每個時間點的幼年型類風濕關節炎發生率都沒有顯著差別。

黃玉成說，繼Bella事件之後，預防接種受害救濟審議小組從去年到現在都沒有再接獲因HPV疫苗出現的不良反應通報，目前校方及衛生局所都設有通報系統，鼓勵師長若發現接種者有疑似不良反應，應盡速通報。

根據國健署統計，截至目前國二、國三生共有5.2萬人接種一劑HPV疫苗，共接獲65件不良反應通報，除了2件關節疼痛以外，其餘多數是施打部位疼痛、發燒、痠痛等輕微不良反應。

國健署癌症防治組長林莉茹表示，國健署明年將展開疫苗監測成效研究計畫，包括接種者認知態度、中長期預防保護效力，同時也會針對國內出現幼年型類風濕關節炎等族群追蹤和調查，了解其發生率在接種前後是否有明顯差異。（編輯：管中維）1081016