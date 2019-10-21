難治的去勢抗性前列腺癌 國衛院找到可能解方

（中央社記者陳偉婷台北21日電）前列腺癌是男性老後常見癌症，傳統採荷爾蒙療法或去勢療法，但癌細胞可能有抗性而復發難治。國衛院研究發現，調控3種蛋白質可抑制去勢抗性前列腺癌，可望成新治療策略。

根據衛生福利部2016年癌症登記報告，2016年新發前列腺癌共計5359人，且當年死因為前列腺癌者共計1347人。根據美國癌症協會公布的2018年全球癌症統計數據也指出，前列腺癌高居第3名，僅次於肺癌及乳癌。

國家衛生研究院生技與藥物研究所助研究員王鴻俊今天在記者會表示，前列腺癌細胞生長與轉移受雄性激素刺激，常規治療以降低患者雄性激素含量為主，稱為荷爾蒙療法或去勢療法，手段包括睪丸切除及注射荷爾蒙。

但王鴻俊表示，病人經過1到2年的去勢療法後，前列腺癌細胞會逐漸演變成適應患者的身體環境，不再需要雄性激素就能存活，演變成去勢抗性前列腺癌，導致去勢療法效果大打折扣。

目前治療去勢抗性前列腺癌相當棘手，只能搭配化學治療或服用新型雄性激素抑制劑來緩解症狀、延長壽命，但無法治癒。

國衛院研究團隊與中研院院士、台北醫學大學講座教授龔行健團隊合作研究發現，丙酮酸激酶（PKM2）、組蛋白去甲基酶（KDM8）與組蛋白甲基轉移酶（EZH2）在去勢抗性前列腺癌細胞生長扮演重要角色。

王鴻俊說，研究團隊分析多種前列腺癌細胞株及進行動物實驗結果發現，PKM2與KDM8在前列腺癌細胞株中都有異常過度表達現象，降低KDM8表達量後，可連帶調降PKM2表現量，能抑制去勢抗性前列腺癌細胞的生長和轉移。

王鴻俊表示，前列腺癌細胞葡萄糖代謝處於高度活化的狀態，PKM2與KDM8是調控癌細胞葡萄糖代謝進行糖解作用的調控因子，顯示抑制PKM2與KDM8為有效阻斷癌細胞進行代謝的關鍵機制。

此外，由於雄性激素抑制劑治療後產生抗藥性反應，進而影響去勢抗性前列腺癌後續的治療效果，研究團隊分析新型雄性激素抑制劑Enzalutamide在於抗藥性細胞株基因表現差異時發現，EZH2在這些抗藥性細胞會過度表現，透過抑制EZH2表現量能有效抑制抗藥性細胞株的生長。

研究結果顯示，EZH2抑制劑將來或可合併其它雄性激素抑制劑治療去勢抗性前列腺癌。

國衛院研究成果可望提供去勢抗性前列腺癌患者新的治療方向。研究已刊登於2019年腫瘤領域重要期刊Oncogene。（編輯：張雅淨）1081021