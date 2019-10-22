公務員自組劇團前進校園 盼健保理念向下扎根

（中央社記者張茗喧台北22日電）為讓健保理念向下扎根，健保署除推動將健保題材納入國小課文，健保署公務員更自組劇團前進校園，透過有趣劇情讓小學生了解健康存摺、分級醫療觀念，預計將展開百場全台巡演。

健保題材今年起納入國小五年級國語課本與習作，衛生福利部中央健康保險署公務員也自組「健保天團」，7月開始利用中午午休時間練習、製作道具、安排劇本，10月起前進國小校園，以短劇宣導健保教育。

健保署專門委員黃珮珊表示，由於健保署同仁比較熟悉業務，較能完整表達健保業務重點，並找來鞋子劇團協助訓練、編排劇情，讓國小五年級學生也能看得懂。

健保署署長李伯璋表示，未來國小五年級學生不僅可透過國語課程認識健保制度，瞭解健保是透過眾人繳納保費，來提供病人各種醫療服務，也教導「健康存摺」重要性，讓學童知道如何自我健康管理與關心長輩健康，讓健保教育向下扎根。

此外，也有版本是透過陳樹菊兒時故事，傳遞全民健保的「自助互助、照顧弱勢」核心價值，也讓學生了解「健保醫療資訊雲端查詢系統」及「分級醫療」的重要。

李伯璋說，盼年輕學子都能透過課文從小了解正確就醫理念，讓健保永續經營，截至目前為止健保署的劇團已在全台8所國小進行宣導演出，學童互動、反應熱烈，預計明年6月前全台將完成100場巡演。（編輯：李錫璋）1081022