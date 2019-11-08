服藥不穩定信偏方 民眾健康識能不足恐害命

（中央社記者陳偉婷台北8日電）民眾健康識能不足，可能造成醫療浪費，甚至會危急性命。義大醫院醫師林季緯今天說，不少民眾因錯誤觀念導致不利行為，如服藥不穩定、誤信保健食品、或不聽醫囑亂吃藥最常見。

健康識能（Health Literacy）是指民眾獲取、理解、判斷、執行健康相關決定的能力。義大醫院家庭暨社區醫學部部長林季緯在記者會表示，台灣雖然醫療資源取得容易，但研究顯示，仍有近3成民眾健康識能不足。

研究顯示，當健康識能不足，不僅正確服藥的能力較差、理解藥物標籤的能力較弱、流感預防接種率較低、癌症篩檢使用率較低，連住院與急診機率較高。

林季緯說，臨床上常遇到民眾健康識能不足，不僅造成醫療浪費，嚴重還會危急性命。如曾有慢性病患者需長期服藥控制症狀，但因擔心副作用，藥物時吃時停，又不敢跟醫師說已經自行斷藥。

結果醫師發現症狀控制不良，以為是藥物無效，又調藥並加重劑量。有一天患者突然「覺醒」，想要認真服藥，開始亂吃家裡的藥，結果藥量太高，反而造成危害。

林季緯表示，另有一些狀況是民眾誤信偏方，如有60多歲老人家注重身體保養，長期吃號稱可補骨質的健康食品，結果近期健檢發現骨質密度低，已達骨鬆標準，讓他震驚不已。這也是健康識能不足的結果。

健康識能不足也會增加醫療費用，林季緯說，有研究顯示，估計因健康識能不足而額外增加的每年總體醫療費用比率達3%到5%；且如果能提升民眾健康識能，可望減少約1成醫療支出。

林季緯表示，國民健康署近年除維持衛教講座，提升工作人員的健康識能，也使用包括圖文、口語、影音或數位資訊等讓病人更容易理解的方式進行健康資訊溝通，連AI機器人也可以是健康小尖兵。

義大醫院和義守大學也在記者會宣布取得2020第一屆全球健康識能高峰會主辦權，將聚焦於健康識能與健康平權、健康識能數據化與智能時代等議題，高峰會將在明年舉辦。（編輯：葉俐緯）1081108