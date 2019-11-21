北醫加入細胞治療行列 靠殺手細胞對付12種癌

（中央社記者張茗喧台北21日電）北醫附醫今天宣布該院提出的細胞治療專案通過衛福部審核，成為全台第4家可執行細胞治療的醫療院所，可望利用「細胞激素誘導殺手細胞」治療12種癌症，嘉惠患者。

台北醫學大學附設醫院細胞治療中心今天發布新聞稿，宣布該醫院提出的細胞治療專案已通過衛生福利部審核，成為「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管法）開放以來第6例合格計畫，也是全台第4家可以執行細胞治療的醫院。

北醫附醫細胞治療中心執行長、胸腔內科主治醫師蕭世欣表示，細胞治療是手術治療、放射治療及化療藥物治療以外的第4種癌症治療方法，主要適用對象為罹患實體癌的第4期患者，且經現行標準治療後效果不彰，才可接受細胞治療。

蕭世欣說，這個細胞治療專案是在今年1月送審，主要利用「細胞激素誘導殺手細胞」（CIK細胞）殺死癌細胞，同時啟動多種抗腫瘤機制，適合與其他化療藥物、標靶藥物或免疫療法併用，可望治療12種癌症，包括大腸直腸癌、乳癌、肺癌、子宮頸癌、卵巢癌、腎臟癌、肝癌、胰臟癌、鼻咽癌、胃癌、食道癌、膽管癌等。

他解釋，病人接受治療前需測試體內免疫細胞數量、攻擊力，另因每個療程採檢細胞、培養到輸入就要花上2週，以4個療程計算，可存活期至少要大於3個月才可接受治療。

確認條件沒問題，接著會在患者身上採血，分離出殺手T細胞，經過細胞激素刺激，讓特定免疫細胞擴增1000至5000倍，至少要達到10億個細胞，最後再把細胞混合生理食鹽水，花20至30分鐘以傳統點滴回輸病人體內。

蕭世欣指出，根據北醫提出的專案，4個療程價格約為新台幣108萬元，比現行其他細胞治療價格來得低，主要是考量癌症患者都比較弱勢，希望患者能藉此找到一線生機。（編輯：葉俐緯）1081121