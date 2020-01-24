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億元頭獎得主面貌大公開 多為男性高額高鼻有大眼

最新更新：2020/01/24 16:16
台灣彩券公司統計，2019年全台共誕生20位億元頭獎得主，最多為50至59歲男性，歸結外貌特徵，大多為高額頭、長眉，有高鼻、大眼、大嘴、大耳，多為橢圓臉，血型則以O型最多。（台灣彩券公司提供）中央社記者吳佳蓉傳真　109年1月24日
台灣彩券公司統計，2019年全台共誕生20位億元頭獎得主，最多為50至59歲男性，歸結外貌特徵，大多為高額頭、長眉，有高鼻、大眼、大嘴、大耳，多為橢圓臉，血型則以O型最多。（台灣彩券公司提供）中央社記者吳佳蓉傳真　109年1月24日

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）億元頭獎得主面貌大公開，台彩統計，2019年全台共誕生20位億元頭獎得主，最多為50至59歲男性，歸結外貌特徵，大多為高額頭、長眉，有高鼻、大眼、大嘴、大耳，多為橢圓臉，血型則以O型最多。

每當有億元以上頭獎得主，台灣彩券公司都會派出總經理親自接待，在恭賀、協助獎金規劃之餘，也會以對談、觀察及問卷等方式，了解中獎故事及中獎人外貌及身份背景，再以去識別化方式呈現。

台彩表示，歸納2019年億元頭獎得主的面貌特徵，有7成5為大眼睛，且6成為高額頭、高鼻、大嘴、大耳，眉毛則以長眉占5成最多，臉型則以橢圓臉為主。性別則85%為男性，年齡最多介於50至59歲間，血型以O型最多。

台彩統計，生肖部分，各有15%得主屬羊、狗、虎及龍；星座部分，有多達1/4為天秤座，其次為水瓶座及雙魚座，占比皆為15%。

對比2017年及2018年億元頭獎中獎人輪廓，高額頭、長眉及血型O型為近3年一致特徵，不過，2019年中獎人眼型從小眼睛換成了大眼睛，從2018年起，高鼻及大嘴的中獎人也開始多於蒜頭鼻及櫻桃小嘴。

台彩統計，2019年全台共開出20個以上單注獎金億元以上頭獎，其中有4注由威力彩開出，包括1注2019年8月12日開出的新台幣20.47億元頭獎，以及3注獎金在1億至10億元的頭獎；大樂透則開出16注頭獎，每注獎金落在1億元至10億元區間。（編輯：林孟汝）1090124

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