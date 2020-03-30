武漢肺炎引恐慌 醫：提升免疫力最重要

（中央社記者張榮祥台南30日電）武漢肺炎蔓延，引起社會恐慌，台南市立安南醫院精神科醫師蘇冠賓在國際期刊發表論文指出，提升免疫力是防疫最重要的基礎，人們要學會調適不良思緒，只接收最正確的訊息。

蘇冠賓今天指出，他是在國際期刊「大腦，行為和免疫（Brain,Behavior,and Immunity）」發表論文（已先刊載網路），這份科學期刊1987年創刊，涵蓋神經系統，心理學和免疫系統之間關係的研究，同時是精神神經免疫學研究協會（PNIRS）的官方期刊。

蘇冠賓在論文中表示，武漢肺炎（COVID-19）是高感染、低致命性的疾病，除戴口罩、勤洗手以減少病源暴露外，提高個人免疫力是防疫最重要的基礎。研究發現，正常生活型態和心理調適會影響免疫反應。

論文中指出，對病毒抵抗力最強的人，都有固定的運動休閒習慣、正常作息、充分睡眠、均衡營養、良好的人際關係和社交活動等共同特徵。

蘇冠賓說，免疫力和人體身心靈的健康有密不可分的關係，疫情致死沒有想像中的可怕，可怕的是人性對無知的恐懼和無助的癱瘓。

蘇冠賓建議人們要學會調適不良思緒，解除續發的情緒危機，「減少過多的訊息，減輕心理負擔」，控制每天接收相關訊息不要超過半小時，且只接觸最正確的訊息。

另外，設定讓生活有趣又有益的計畫和目標，放鬆緊繃的思緒，嘗試轉念感謝日子不必再像之前忙碌，修身養性，學習健康的生活習慣，刻意練習積極正確的思考，不要整天用放大鏡來看負面事件，提醒自己照亮比較積極的訊息，將負面壓力威脅轉為正面進步的挑戰。

蘇冠賓說，戴口罩阻隔病毒，但不要讓口罩阻隔人與人的友善和信任，疫情或許會帶來短暫的痛苦，但保持更自在的心情和堅定的信念，可增強身體和心理更好的免疫力，等疫情過去，也會具備更好的衛生素質和更健康的生活習慣。（編輯：卞金峰）1090330