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武漢肺炎／防居家隔離檢疫者成破口 擬再增7天自主健康管理

最新更新：2020/04/04 18:20
中央流行疫情指揮中心4日開會決議，居家隔離檢疫者隔離期滿後，擬增設7天自主健康管理，提醒少去公共場所、外出戴口罩。圖為高鐵對旅客實施體溫量測。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心4日開會決議，居家隔離檢疫者隔離期滿後，擬增設7天自主健康管理，提醒少去公共場所、外出戴口罩。圖為高鐵對旅客實施體溫量測。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北4日電）近日愈來愈多個案都是居家隔離、檢疫期滿後才自行就醫確診。指揮中心今天開會決議，居家隔離檢疫者隔離期滿後，擬增設7天自主健康管理，提醒少去公共場所、外出戴口罩。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至4月3日，全台仍有2500人正在進行居家隔離，另有3萬3000人正在居家檢疫，每天平均有2000至3000人解除隔離。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，由於近期居家隔離、檢疫後才確診的個案增加，將研擬加強居家檢疫解除前的症狀檢視，避免有漏網之魚。

指揮中心發言人莊人祥接受記者訪問時表示，指揮中心會後召開會議討論此事，決議未來不論居家檢疫、居家隔離，到了第13至14天、即將解除隔離前，指揮中心將發簡訊提醒民眾回頭檢視隔離期間是否出現任何身體不適，若有不適症狀，務必立即通報防疫單位。

莊人祥說，會中也決議在居家隔離、檢疫期滿後，新增7天自主健康管理，提醒解除隔離檢疫者少到公共場所，且外出一定要戴口罩。（編輯：張芷瑄）1090404

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