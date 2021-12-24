電幻1號所2週年特展 台電打造積木風機超吸睛

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台電電幻1號所2週年特展24日開跑，現場除有10萬顆積木打造的超大風機及立體積木壁畫牆，也規劃積木壁畫牆共創活動、風力能源工作坊等免費體驗活動。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 110年12月24日

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（中央社記者曾智怡台北24日電）台電「電幻1號所」是全國首座綠能展覽館，即日起舉行2週年特展，展出10萬顆積木打造而成的超大風機及立體壁畫牆；董事長楊偉甫表示，全世界正朝2050年碳中和目標邁進，盼透過此展讓大小朋友了解再生能源重要性。

台電今天下午在「電幻1號所」展館舉辦「Empowering Our Life 風馳電幻」2週年特展開幕記者會，「電幻1號所」是全國首座綠能主題展覽館，地底下為1年供應新北市超過6億度電的變電所。

楊偉甫接受媒體訪問時表示，隨再生能源發展成為重要計畫，全世界正朝2050年碳中和目標邁進，政府、台電、產業界均極力推動再生能源發展，「今年綠能成績亮麗，但還有很長的路要走」；今年特展主題聚焦離岸風電，無疑也是希望讓小朋友、父母了解何謂再生能源與重要性，盼達到寓教於樂效果。

台電指出，位於彰化芳苑外海的離岸一期風電21座風機，今年8月正式加入發電行列，裝置容量達109.2MW，一年可發約3.6億度電，提供近9萬家戶全年用電，是台電首座海上風場。

台電表示，電幻1號所2週年特展即結合海上風機概念，聯手MIT台灣積木品牌智高公司與積木達人劉之聖，以2萬顆積木在展館入口處打造高達5公尺的超大積木離岸風機，以金屬結構為骨架，選用不同積木塊體，加上馬達及電控裝置，讓積木也可如實際風機轉動，製作過程更出動機具高空作業。

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不只如此，台電也利用展館入口牆面與插畫家廖國成合作，以海上風電為題，用了近8萬顆積木拼組出寬660公分、高400公分的「全台最大積木壁畫」，歡迎民眾打卡；2週年特展今天起至明年2月28日。

此外，近期公投落幕，外界關注核四後續，楊偉甫表示，目前核四仍在資產盤點階段，並將配合經濟部指示逐步檢討；媒體問及核四有無可能朝綜合園區規劃，楊偉甫則說，仍須檢視盤點情形，包含土地狀況、設備繼續利用的可能等，最後才能進行逐項檢討，盤點速度「希望越快越好」。（編輯：林興盟）1101224