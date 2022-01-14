台鐵推太陽能 將年減47座大安森林公園碳吸附量

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響應減碳及推動再生能源，台鐵近幾年投入太陽能發電，14日在例行記者會說明投入成果，預計今年底新設備建置完成後，每年發電可達3605萬度，可減少的碳排放相當於47座台北大安森林公園碳吸附量。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年1月14日

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）台鐵響應減碳及推動再生能源，近幾年投入太陽能發電，預計今年底新設備建置完成後，每年發電3605萬度，可減少的碳排放，相當於47座大安森林公園的碳吸附量。

台鐵今天在例行記者會，介紹最近幾年投入太陽能發電的成果。

台鐵指出，民國107年12月先在屏東潮州車輛基地設置完成台灣軌道運輸業單一建物屋頂太陽光電，最大容量3.999百萬瓦，隨後陸續建置完成併聯發電較大的案場有花蓮機廠檢修工廠及台東機務分段維修車庫。

台鐵表示，109年積極現勘評估台鐵可設置太陽光電發電設備的場域，並透過標租提供光電業者參與，110年完成高雄機廠潮州新廠、七堵調車場檢修車庫及富岡車輛基地等案場簽約，自行標租案件總設置容量達22.58百萬瓦，今年底還要完成多處車站停車場建置太陽光電發電設備，容量約1.85百萬瓦。

台鐵指出，今年底台鐵太陽光電總設置容量可達28.43百萬瓦，堪稱台灣軌道運輸業第一名，屆時每年發電可達3605萬度，可減少1萬8350公噸二氧化碳排放，相當於47座大安森林公園碳吸附量。

台鐵估計，標租台鐵場地開發太陽能發電的業者將所發的電回售給台電，台鐵也分得售電利潤，目前每年為台鐵創造附業收益約新台幣2000萬元。（編輯：戴光育）1110114