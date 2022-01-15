台師大已故教授楊深坑 獲頒教育部專業獎章

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（中央社記者陳至中台北15日電）台灣師範大學今天為已故教育系名譽教授楊深坑舉辦追思會，由前教育部長吳清基頒發專業獎章。多名學者提到，楊深坑住院治療期間不忘指導學生，甚至帶著氧氣筒做博士論文口試。

楊深坑於民國110年8月29日去世，享壽76歲，他一生獲獎無數。根據台師大提供的資訊，在44年的教學生涯中，獲國科會4次傑出獎、10次甲種獎，2度得到教育學術團體聯合年會木鐸獎，2度獲得教育部國家講座，也曾以「科學理論與教育學發展」一書獲得行政院新聞局金鼎獎。

吳清基表示，楊深坑不只是研究有成就，教學付出也很多，擔任許多學會的理事長，桃李門生滿天下。他也提到，楊深坑十分願意為學生付出，留了一本存摺留在助教手上，平時省吃儉用存下來的錢，隨時幫助有需要的學生。

台師大校長吳正己表示，對楊深坑最大的印象是「謙謙君子」，常常在研究室待到很晚，雖然人已離世，但感覺身影仍然存在校園之中。

楊深坑的妻子王秋絨在追思會上，和眾人一同唱「感恩的心」，也特別整理出楊深坑當初競選校長時的治校理念，拿給吳正己參考。

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台師大發布的新聞稿中提到，楊深坑103年起必須住院治療，期間仍不忘指導學生，甚至抱病從醫院請假，帶著氧氣筒到台師大為博士生做論文口試。後來病情更為嚴重，因氣切無法口述授課，仍在床邊以筆談方式溝通，為了讓學生順利完成論文，可以忘記自己生命的苦痛。

前教育部次長楊國賜在追思文集中提到，楊深坑向醫院請假，冒著生命危險為學生口試，期間還一再叮嚀，越是艱困，越要創發鬥志，以展現生命美好的樂章，開拓生命的價值。（編輯：管中維）1110115