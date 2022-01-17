茶改場製茶技術開發蔬菜粉 營養抗氧化助減汗臭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院農業委員會茶業改良場已技轉製作茶粉技術給業者，生產數種可沖泡飲用的蔬菜粉，營養又提升抗氧化力，也有將玫瑰花、水蜜桃製成粉。（茶改場提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年1月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北17日電）茶改場今天表示，已技轉製作茶粉技術給業者，生產數種可沖泡飲用的蔬菜粉，營養又提升抗氧化力，黃金配比甘藷葉、菠菜葉的產品還可有助改善汗臭，還有玫瑰花、水蜜桃製成粉。

行政院農業委員會茶業改良場發布新聞資訊指出，將傳統製茶技術做新應用，獲致多元效益。

茶改場茶作技術課長蔡憲宗接受中央社記者電話訪問時說，目前已經技轉10家業者，原本是製作綠茶粉的技術，用於量產蔬菜粉，每包約1到5公克不等，沖泡300c.c.的水就能喝，也可以加入牛奶、豆漿飲用，非常方便，桃園農會、永齡農場、桔揚公司等已有售。

行政院農業委員會茶業改良場技轉製作茶粉技術給業者，生產數種可沖泡飲用的蔬菜粉，營養又提升抗氧化力，黃金配比甘藷葉、菠菜葉的產品還可有助改善汗臭。（茶改場提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年1月17日

他說，種類很多，蔬菜粉有菠菜、甘藷葉等；花製成粉則採用專供食用方式栽種的花朵製作，例如洛神花、玫瑰花等；水果部分，已有水蜜桃、檸檬等；還有薑黃粉；全年依作物生產季節產製及販售，過年大魚大肉，可泡來喝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他並說，飲用蔬菜粉等不僅可以吸收食材的營養，以甘藷葉粉為例，使用茶改場技轉技術生產的產品，抗氧化力是一般市售產品的3倍，委託台北醫學大學30人的綜合蔬菜粉人體試驗顯示，將甘藷葉、菠菜葉做黃金配比，經3週飲用試驗，在第2到3週期間，受試者自評汗臭、腳臭、衣服油垢味可顯著改善。

茶改場長蘇宗振表示，傳統茶葉加工過程的乾燥與磨粉核心技術，運用於蔬菜類作物上，不僅風味佳，又可提高農產品加工價值及多元發展，還延長保存期限。副場長邱垂豐說，蔬菜富含多種營養素、抗氧化物質及膳食纖維，又不含咖啡因，可嘗試飲用、喝健康。（編輯：管中維）1110117