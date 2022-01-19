海蟾蜍入侵草屯2個月抓490隻 社區強化辨識通報

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

入侵物種海蟾蜍（圖）民國110年11月現蹤草屯鎮，林務局與民間單位隨即展開移除，至今抓到約490隻，御史社區也將辦宣導活動，強化居民辨識及通報觀念。（志工曾梨棉提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年1月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）入侵物種海蟾蜍去年11月被發現出沒草屯鎮，林務局與民間單位隨即投入移除作業，至今2個多月移置收容達約490隻，御史社區2月12日也將辦宣導活動，強化居民辨識及通報觀念。

南投縣草屯鎮去年11月發現入侵物種海蟾蜍出沒，行政院農業委員會林務局南投林區管理處立即與國立東華大學自然資源與環境學系副教授楊懿如團隊、台灣兩棲類動物保育協會、農委會特有生物研究保育中心、草屯鎮御史社區發展協會合作，執行移除及調查工作。

移除個體送到特生中心安置，統計達約490隻，特生中心今天回覆中央社記者詢問表示，收容的海蟾蜍有幾隻自然死亡，少部分供作研究解剖使用，包含研究性別特徵、體表病菌、骨頭切片等，其餘維持收容，預計26日與楊懿如老師、林務局開會討論未來最終處置。

南投林管處指出，草屯鎮海蟾蜍分布新豐里、御史里、中原里、北勢里、土城里，以御史里周邊至北勢里為熱區，目前調查海蟾蜍分布熱點仍在草屯鎮，尚無往外擴散跡象，林管處持續辦理移除工作，希望能於海蟾蜍3月繁殖季前大量移除野外個體，減少擴散機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

御史社區發展協會協助發現海蟾蜍入侵，並參與後續移除工作，協會透過臉書（Facebook）社團表示，2月12日晚間6時起在北勢湳蓮花池舉辦海蟾蜍移除控制宣導活動，集合宣導後搭配實地調查，全程步行約40分鐘，這次活動以社區宣導為主，以強化社區居民辨識、通報移除安置，為避免海蟾蜍噴出毒液，請參加者自備護目鏡。

林務局指出，原產在美洲的海蟾蜍壽命長，適應力及繁殖力都強，加上會捕食小型野生動物、造成肉食性動物中毒死亡，威脅生態及人畜安全，且海蟾蜍已在澳洲、菲律賓、日本等國家造成生態危害，被列為世界百大入侵種，台灣過去也曾零星發現棄養個體。（編輯：陳仁華）1110119