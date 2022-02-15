金門管線工程日增4000噸原水 強化湖庫水源調度

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金門縣自來水廠15日表示，在中央新台幣7000多萬元經費挹注下，近期完成總長6.1公里的原水輸送幹線埋設，每天可調度至少4000多噸原水餘裕量到太湖水庫，強化湖庫原水聯合調度能力。（金門縣自來水廠提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年2月15日

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（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）在中央經費7000多萬元經費挹注下，金門縣自來水廠完成長6.1公里原水輸送幹線埋設工程，每天可調度至少4000多噸原水餘裕量到太湖水庫，強化湖庫原水聯合調度能力。

金門縣自來水廠今天新聞表示，氣象局資料顯示，民國109、110年金門累積降雨量分別只有476.5與472公釐，不足平均值1100公厘的一半，創下50幾年來自有觀測紀錄的歷史新低。各地湖庫與農塘乾涸，雖然民生用水有中國引水支援無限水必要，但旱象嚴重影響農業灌溉及臨水生態棲地環境。

金門縣自來水廠資料，這項獲得水利署核定辦理「金東地區湖庫導水管改善工程」，斥資新台幣7000餘萬元，自109年12月開工，埋設田浦水庫至太湖淨水場間的原水輸水管，經過1年多施工，總長6.1公里的原水輸送幹線埋設近期完工，並實施通水測試，每日可至少調度約4000至8000噸原水餘裕量至太湖水庫。

另外，新建400公厘口徑的輸水幹管，增援舊有250公厘口徑管線的送水運量；在緊急狀況下，新幹管也能轉供原水聯合調度使用，穩定全島供水及平衡各湖庫的蓄水量。

廠長張武達表示，原水輸送幹線完工後，有效利用湖庫容積蓄存更多水源，對倚賴鄰水環境棲息的水獺、鳥類及魚類等生態物種更是一大福音，在乾旱時期適度增加水域棲地面積與安定性，可減緩動物個體間的競爭打鬥行為，並增加育雛空間等生態保育效益。

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此外，張武達指出，這2年金門遭遇歷史大旱，水資源回收中心的放流水利用更顯重要，目前水廠放流水的回收比例已達6成，遠較其他縣市為高。其中，處理量最大的金城場，放流水主要抽送湖尾溪、小西門與后豐港等溪流跟埤塘，提供生態與澆灌用水。

依縣府監測調查結果，這幾年湖尾溪因為有再生水挹注，讓水獺活動更為頻繁及明顯，且數量增加，顯示水資源循環利用讓水獺等生物的棲地與生活環境更好。（編輯：孫承武）1110215