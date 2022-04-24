學生確診增504人累計破5000例 170校全校停課

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（中央社記者許秩維台北24日電）教育部今天公布最新統計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診學生新增504例，各級學校累計5400名學生染疫，首度突破5000例；170校採全校停實體課、848校採部分班級停課。

教育部透過文字說明，截至下午3時，全國共170所園校採全校暫停實體課程，848所園校採「部分班級」暫停實體課程，涵蓋新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣等21縣市。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診最新統計表，自民國110年4月20日至111年4月24日下午5時30分，共5400名學生染疫，包括本土4693例（比昨天統計增503例）、境外移入707例（比昨天統計增1例）。

以教育階段區分，大專校院1840例（增88本土、1境外）、高中732例（增64本土）、國中467例（增33本土）、國小1703例（增247本土）、幼兒園658例（增71本土）。

教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：管中維）1110424