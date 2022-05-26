解析可撓曲3D列印電子元件 中山大學助研發人員入門

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中山大學材光系助理教授郭哲男與跨國團隊合撰論文，解析「可撓曲3D列印電子元件」最新技術及發展趨勢，有助義肢、電子皮膚等軟性電子產品研發人員快速入門，登上國際材料科學頂尖期刊「材料科學進展」（Progress in Materials Science）。（中山大學提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月26日

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）中山大學材光系助理教授郭哲男與跨國團隊合撰論文，解析「可撓曲3D列印電子元件」最新技術及發展趨勢，有助義肢、電子皮膚等軟性電子產品研發人員快速入門，登頂尖國際期刊。

國立中山大學今天發布新聞稿指出，台灣、新加坡3D列印學者跨國合作，耗時半年整理近10年286篇相關研究，撰寫綜述論文「可撓曲3D列印電子元件：製程、材料與未來趨勢」，登上國際材料科學頂尖期刊「材料科學進展」（Progress in Materials Science）。

論文統整「可撓曲3D電子列印」製程，並依製造方法、運用到的列印技術及各國已能成熟列印的3D油墨材料等特性分門別類，回顧當前最新技術、統整相關先進功能材料和不同製程對材料帶來的影響，並描繪即將到來的應用趨勢。

中山大學指出，過去同領域資料散落在不同文獻，有興趣的研究新手或研發人員須多方研究才能認識，這篇綜述論文刊出後，只要閱讀一篇就能充分瞭解科技最新發展，是快速入門敲門磚，可望助攻電子皮膚、電子紙等軟性電子產品進一步研發。

材料與光電科學學系助理教授郭哲男表示，可撓曲3D電子列印技術最大優勢，是能將導電材料印製到可拉伸且具有彈性的可撓曲面板上，包括感測器和電路板，兼顧精密化、細緻化、美觀與電子功能，還有輕量化和降低製造成本等優點，應用領域日益廣泛，舉凡航太、醫療、車輛、民生等產業都可看到3D列印的研發應用。

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郭哲男說明，可撓曲3D列印電子元件不只可用於3C產業中的摺疊手機、電子紙等產品，也可應用於生醫產業。例如電子皮膚、智能感測衣與各類型穿戴裝置，可透過相關技術製成更貼合皮膚的產品，以偵測體溫、心跳、血壓，也可製成可植入體內的感測器如心臟除顫器。論文中也提到，製成義肢、假耳可幫助無耳、失聰患者復原外型及增強聽覺。

論文其他作者包含3位在3D列印領域國際知名的新加坡科技設計大學工程產品開發學院院長蔡志楷（Chee Kai Chua）、副院長Hong Yee Low及研究員Hong Wei Tan，以及英商勞氏檢驗股份有限公司的技術顧問Yu Ying Clarrisa Choong。（編輯：陳仁華）1110526