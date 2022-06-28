顱內壓監測器7月納健保 腦傷患者每年3千人受惠

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）嚴重車禍造成頭部外傷，健保署自今年7月1日起將「顱內壓監測器」醫材納入健保給付，降低腦死憾事發生，可望替患者家庭省逾新台幣2萬至3萬元，一年約有3000人次受惠。

中央健康保險署為提升急重症醫療照護品質，避免嚴重腦傷病人因顱內壓持續上升，對大腦產生不可逆的長期性損害，自7月1日起將監測顱內壓的「顱內壓監測器」醫材納入健保給付，健保一年挹注6000多萬點預算支應，約有3000人次受惠。

若發生頭部外傷、顱內出血、腦水腫、顱內腫瘤或膿瘍導致顱內壓急遽上升，身體的血流無法進入腦部，將導致破壞性的神經損傷，腦組織會因缺血而受傷死亡，甚至可能因壓力上升導致腦組織位移，壓迫腦幹造成病人腦死。

健保署醫審及藥材組科長張淑雅今天告訴中央社記者，當發生車禍或其他頭部外傷時，腦神經傷害是不可逆，在神經重症照護上，透過顱內壓監測器精確監測，由臨床醫師及早發現病人顱內壓上升，適當適時給予治療，避免病人因顱內壓力急遽變化導致腦部嚴重傷害，甚至發生腦死憾事。

張淑雅說，顱內壓監測器並非新醫材，已在臨床上使用一段時間，過去民眾約需花2萬至3萬元自費使用。健保署早在106年提出討論卻未達共識，考量顱內壓監測器具臨床效益及必需性，經彙整相關資料及臨床專業意見，日前提案至共擬會議討論通過。

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張淑雅表示，經努力與廠商議價，自7月1日起將顱內壓監測器（健保支付1萬9607點）及具引流附加功能的顱內壓監測器（健保支付2萬2565點）等2項醫材納入健保。

張淑雅說，病人是否需使用上述醫材，仍須由醫師臨床評估，顱內壓監測器限使用於初次電腦斷層顯示有結構性腦傷害、臨床表現或影像檢查有顱內壓升高，或開顱手術時腦水腫超過顱骨邊緣有顯著顱內壓升高情形病人；具引流功能的顱內壓監測器限用於水腦症合併顱內壓升高的病人。（編輯：管中維）1110628