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大專新生估114學年跌破20萬 在職進修成新生重要來源

2022/7/2 13:33（7/2 13:52 更新）
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教育部近期公布大專校院學生數預測，預計114學年度，大專新生會跌破20萬人。圖為今年學測考試。（中央社檔案照片）
教育部近期公布大專校院學生數預測，預計114學年度，大專新生會跌破20萬人。圖為今年學測考試。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北2日電）教育部近期公布大專校院學生數預測，預計114學年度，大專新生會跌破20萬人。在職進修和回流教育將成為重要學生來源，預計111學年起，大一新生數就會超過高中應屆畢業人數。

教育部日前公布「111至126學年度各教育階段學生數預測報告」，受少子女化影響，預估未來16學年間，大學一年級新生平均年減2900人或1.5個百分點。

大專已受少子女化衝擊多年，新生從104學年的27萬人，到110學年減為22.3萬人。教育部預計114學年會跌破20萬人，117年逢農曆虎年出生效應，將減到17.7萬人的低點。

然而接下來數年，大專新生人數將會有所波動，119學年因建國百年及龍年婚育潮，將回升到21.5萬人，但之後又會下跌。預計未來16個學年，平均年減2900人。

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報告分析指出，近年受到多元入學影響，加上推廣回流教育以及在職進修等政策，非應屆入學的大一新生於109學年起大幅增加，預計111學年起，大學一年級新生數將超越高中應屆畢業生人數。

教育部指出，隨著職場專業需求快速變化，社會越來越重視終身學習、增進職場競爭力，政府推動「大學進修部四年制學士班彈性修業試辦方案」與「大學校院多元專長培力課程」等在職進修政策，也有助於大學擴展學生來源。（編輯：卞金峰）1110702

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