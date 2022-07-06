台科大圖書館APP競賽 分享筆記以書會友奪冠

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（中央社記者許秩維台北6日電）台科大圖書館舉辦APP競賽，希望幫助師生更方便獲取圖書館資源和服務，獲得冠軍的團隊設計請求推薦與分享讀書筆記等功能，讓更多師生能以書會友。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，圖書館舉辦APP競賽，希望學生透過程式設計、使用者介面設計、創意發想，讓學校師生或訪客除了透過網頁瀏覽，也能藉由APP更方便地獲取圖書館資源和服務。

獲得冠軍的學生團隊所設計的APP，可在手機上直接查詢圖書館場館內各層設施，包括可提供的服務和服務的使用狀況，如自修室人數、圖書借閱情況、電子資源維護、電腦教室使用情況，也能在APP直接申請各類資源。

團隊成員昌維表示，進台科大就讀後，發現大家很常在圖書館研習，很多人不只是借閱一般書籍，也會研讀專業科目書籍或期刊資料庫；因此APP也設計可請求推薦或讓讀者分享讀書心得和筆記等功能，針對書中內容有疑問，還可利用APP的研討功能，主動請求讀書筆記。

獲得亞軍的團隊則將原本的網頁使用功能結合可移動裝置和APP使用，還與Moodle數位教學平台結合，讓師生可用手機快速整合獲取資訊。

團隊成員楊仁甫提到，透過圖書館APP競賽，不僅讓自己了解更多圖書館服務內容，並藉由APP設計來提升使用者經驗，希望讓校內教職員生能與圖書館更親近。（編輯：張芷瑄）1110706