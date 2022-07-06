勞檢員離岸風場先特訓 3人首登海上變電站

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）發展再生能源，台灣離岸風電風場正在如火如荼施工，勞動部規劃離岸風場勞檢，但勞檢員必須接受完整海上作業訓練才可站上海上變電站勞檢，近日終於有3名勞檢員成功登「頂」。

勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心近日派員登船出航，針對沃旭能源「大彰化東南暨西南第一階段離岸風力發電計畫」離岸風場施工區域實施檢查。

此計畫風場位於彰化縣芳苑鄉西側海域約37公里處，總計將安裝111座風機及2座海上變電站，預定將於111年底完工，目前正同時進行水下基礎及上部結構安裝作業。

勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心主任李文進今天告訴中央社記者，勞檢員若要執行離岸風場勞檢，依照全球風能組織（GWO）規定，必須接受完整的基礎安全訓練課程（BST），通過離岸風電相關工作體檢（OGUK）。

執行這種勞檢的人並沒有特別薪資加給，但要先上課，還要實習，最後要通過考證，目前全台僅3人志願且通過完整訓練，可搭船並登上海上變電站，勞檢時還要海象條件配合；另外有14人目前受訓半套，只能登船。

李文進表示，這次3名勞檢員是上午6時30分左右從台中港登船出發，單趟航程長達2.5小時，其中有2人甚至有暈船反應，而海上變電站露出海面約50公尺，需由接駁船攀登約20公尺高的垂直爬梯才能到達海上變電站的上部結構，對工作者及勞動檢查員都是一大挑戰。

李文進說，這次勞檢檢查重點包含作業人員應穿著佩戴個人必要防護具，像是救生衣、安全帽、安全帶等、是否有墜落預防設施、被撞預防設施及感電預防設施等。

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李文進表示，這次勞檢並沒有重大缺失，但在現場發現施工架未明顯標示載重限制，以及鋼材堆置未採取防止傾斜滾落的設施等應改善事項，已督促事業單位現場立即改善。

職安署表示，台灣離岸風電建設已全面開展，除了這次檢查的離岸風場工程外，今年另外有3個離岸風場分別在苗栗、彰化、雲林等海域積極施工中，後續將陸續對各離岸風場實施動檢查，以確保工作者有安全健康的工作環境。（編輯：陳清芳）1110706