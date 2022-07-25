高中藝才班特招術科題型調整 114學年起實施

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（中央社記者許秩維台北25日電）教育部今天表示，為呼應學生的學習目標與歷程，高中藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗題型將調整，著重知識統整、創作論述和即興表達能力，114學年度起實施。

教育部發布新聞稿指出，「十二年國民基本教育藝術才能專長領域課程綱要」是教育部首次針對中小學藝術才能教育所訂的課綱，明確規範藝術專長學習為部定課程；總綱以「核心素養」為課程發展主軸，希望讓學生適應現在生活及面對未來挑戰。

為了讓學習評量呼應學生的學習目標與歷程，教育部也進行高中藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗題型調整，題型著重應試者的知識統整、創作論述及即興表達能力，相關調整及試題今天公告，114學年度起正式實施。

術科測驗題型調整分為音樂、美術、舞蹈等3類。

教育部表示，音樂班測驗科目「樂理及基礎和聲」分為欣賞題、常識題、樂理題與和聲題，測驗學生對基本知識與聆聽素材的理解、辨別及整合；「聽音及寫譜」科目以題組搭配聆聽樂曲片段，採選擇或填空、樂譜書寫作答方式呈現；「視譜演唱及即興」科包含完整樂譜及部分樂譜（即興），採現場實作方式呈現。

美術班「彩繪創作與延伸」科分為A、B兩部分，A部分以圖像表達方式，測驗學生色彩表現、媒材掌握及創作統整能力；B部分為新增的測驗題型，測驗學生關於創作內涵的基礎論述能力及文化延伸、圖像設計、多元媒材等延伸性的轉化能力。

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舞蹈班的「舞蹈即興」科目分為舞蹈即興表現和口述表達，旨在測驗學生舞蹈即興創意展現及口述表達創意觀點的構思。

教育部提到，術科測驗題型調整與試題資訊已公布於藝術教育推動資源中心網站（https://artistic.finearts.ntnu.edu.tw）；為了讓國中師生對試題調整有充裕時間調適準備，新試題調整將自114學年度起實施（111學年度起新生適用）。（編輯：管中維）1110725