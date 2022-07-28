醫療暴力頻傳 職安署訂定職場預防指引

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）近年醫療院所頻頻發生暴力事件，勞動部職業安全衛生署近日訂定醫療機構職場預防指引，要求雇主必須辨識及評估危害、適當配置作業場所等，預防暴力發生。

醫療機構是職場暴力的高風險場所，台灣近年也發生多起醫療機構從業人員遭暴力、恐嚇、威脅、毆打或傷害等不法事件，勞動部日前公告醫療機構職場不法侵害預防指引，讓醫療機構雇主可以參考指引、避免醫療暴力發生。

勞動部職業安全衛生署職業衛生健康組組長張國明接受記者聯訪指出，醫療機構職場環境有別於一般公司職場，有許多外部因素存在，醫護人員執行勤務時容易接觸不特定對象，雇主難以掌控，因此才特別訂定醫療機構的職場預防指引，讓雇主可以參考。

根據指引內容，醫療機構發生職場不法侵害的風險因素各有不同，包含可能直接接觸情緒不穩定的人、長時間候診或過度擁擠或不舒適的候診室都可能有導致醫療暴力的風險。

張國明指出，指引內建議雇主必須先進行危害辨識及評估，並適當配置作業場所，像是醫療機構最常發生職場不法侵害的區域是急診室、精神科病房及候診室等，風險較高的時間是轉送病患、緊急處置、用餐時間及深夜期間，雇主可透過工程改善、行政管理與工作實務來設計預防或控制危害的措施。

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張國明舉例，像是雇主可以在明顯或預期有潛在風險處，設置全時攝錄影機及警報系統，與警政機關或保全公司合作，裝設通報設備、提供設施與配置圖及建立緊急聯繫網絡等。

張國明表示，根據統計，國內約有2萬多家醫療機構院所，雇主都可以參考此指引進行危害預防，若有個案遭受醫療暴力，後續也發現雇主未依照指引進行危害預防，職安署也可明令限期改善，再不改善就可處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。（編輯：陳政偉）1110728