大專境外生消長 越南、香港疫情下逆勢增加

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（中央社記者陳至中台北4日電）教育部公布110學年度大專境外生共近9.3萬人，年增率2.3%。分析各來源國（地區）人數消長，陸生持續減少，越南、香港則呈現增加趨勢，甚至在COVID-19疫情期間逆勢成長。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情下，國際移動阻礙重重，也使大專境外生人數於108到109學年度之間，出現明顯下跌。110學年度大專境外生有微幅成長，但比起疫情前，仍少了3萬餘人。

不過在疫情下，有幾個境外生來源國（地區）人數逆勢成長，其中越南境外生在107學年度為1萬3324人，到110學年度成長為1萬8755人。

台灣師範大學國際長劉以德接受中央社電訪表示，越南近年經濟發展速度，遠比高等教育擴張還要快，加上受中華文化影響深遠，學生來台意願高。鄰近的印度人口更多、市場更大，但受限於文化差異，較難成為來台境外生主力。

海外聯合招生委員會總幹事楊洲松表示，印尼、馬來西亞學生來台一直都很穩定，台灣大專也持續努力招生。越南經濟則正在起飛，需要很多的技職人才，則是科技大學發展國際產學專班的重點。

緬甸有許多華僑，是台灣學校這幾年來努力拓展的市場，不過楊洲松表示，緬甸因學制較複雜，來台學歷採認須花一些功夫，許多學生必須先到僑生先修部學習，需要更多細緻的配套。

另一個在疫情中逆勢成長的境外生來源國（地區）是香港，107學年度為8432人，110學年度成長為9183人。劉以德分析，主要與「反送中」以來的政治情勢有關，港生來台意願提高。

相比之下，澳門來台人數大減，107學年度為4718人，到110學年度只剩2528人。劉以德分析，澳門學生相比香港，更願意往中國大陸就學，近年中方也祭出大量優惠措施，包括提供名額、大量獎學金；台校則連去辦教育展，都會遇到重重阻礙。

楊洲松也表示，港澳招生近年受疫情影響，確實「比較辛苦」，台校無法做太多的招生動作。例如馬來西亞台灣高等教育展睽違兩年多，今年已可恢復實體活動，是讓僑界看到台灣高等教育的機會，「港澳目前比較沒有著力點」。

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至於中國大陸，受兩岸情勢與COVID-19疫情影響，從最高峰（105學年度）的4萬1981人，到110學年度只剩下4293人。劉以德表示，陸生招生已停滯2年半，預估短期之內，也很難有改變。

一名不願具名的海外招生主管接受中央社電訪表示，中國是台灣高教的最大競爭對象，尤其是華語圈的學生，往往須在前往中國或台灣做抉擇。不過近年因疫情關係，中國不太讓外國人入境，許多學校只能遠距教學，相比之下台灣讓境外生專案入境，反倒吸引了一些人來台，是近兩年境外生人數能維持穩定的原因之一。（編輯：管中維）1110804