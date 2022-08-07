歡慶父親節 移民署邀馬國新住民分享育兒經

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）明天就是父親節，移民署今天表示，「新住民家庭教育暨法令宣導課程」近日特別邀請馬來西亞新住民吳振南分享育兒祕笈，他傳授奶爸必備哲學「維持社交聯繫並建立自我價值」。

移民署發布新聞稿表示，為歡慶8月8日父親節和感念父親為家庭付出，北區事務大隊台北市服務站近日舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，特別邀請來自馬來西亞的新住民吳振南分享當奶爸育兒祕笈。

吳振南多年前留學台灣，完成學業後隨即返國，但卻在婚後再度來台定居。移民署說，吳振南和太太是研究所同班同學，兩人相愛結縭，吳振南決定放棄馬國工作並選擇來台定居，夫妻育有1女且就讀國中，擅長鋼琴、手風琴和直排輪溜冰等，才華洋溢且是文武雙全。

移民署說，有別於傳統「男主外，女主內」觀念，吳振南一家起初是由太太承擔家中經濟責任，而他則成為無畏台灣社會觀感、「我育兒我驕傲」的奶爸，夫妻伉儷情深、分工合作無間，家庭氛圍溫馨和睦。

吳振南和女兒不僅是親子關係，更是工作夥伴，他表示，自己的育兒祕笈就是「覺察他們（小孩）是一個個體，有著獨立的人格」，且要懂得去聆聽孩子的想法，並與孩子「合作」才能一起完成親子教育課題。

他舉例說，他和女兒在民國109年一同「合作」錄製馬來西亞語言教學廣播節目，除讓女兒成為助理主持人、親近父親母國語言、文化外，也達到親子共學、消除異國隔閡等目的。

另外，女兒參加學校各種活動與競賽獲得優異成績時，身為父母的他也必須秉持「合作」精神，從旁協助並讓她完成這些事，而不是只帶著她去比賽。

移民署指出，隨著女兒漸漸長大，吳振南也積極開發「斜槓人生」，不僅化身為專欄作家及電台主持人，也是Tempo手鼓樂團成員之一。

吳振南強調，奶爸的必備哲學為「維持社交聯繫並建立自我價值」，才能認同自身存在的意義，且一個家庭最重要的是家庭成員間互相體諒、尊重和理解，不管是夫妻或親子之間皆然。

活動現場，吳振南也和學員們一起手作「爸爸造型捷運卡套」，寓意父親就像巨人般將子女扛在肩上，成為其一生堅強有力後盾。（編輯：方沛清）1110807