生物可分解塑膠不易處理 PLA免洗餐具8月起禁用

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）環保署今天表示，當初規定8大類管制對象不得提供塑膠類免洗餐具時未把生物可分解塑膠（PLA）材質納入，所以進一步預告修正限制使用，即日起彙整各方意見，預計8月1日實施。

環保署今天發布新聞指出，民國91年7月開始規定公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類管制對象，不得提供塑膠類免洗餐具。

在95年及108年2次修正，擴大管制政府部門、學校餐廳、百貨公司 及購物中心、連鎖速食店內用飲食，不得提供使用各類材質免洗餐具。

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環保署表示，但是當初「不得提供塑膠類免洗餐具」沒把生物可分解塑膠排除、限制使用，加上考量近年業者多以生物可分解塑膠作為限塑後的替代材質，而此材質除必須在特定條件環境才能快速分解，國內也沒有合適的再利用方式及堆肥設施做處理，外觀又跟保麗容瓶等相似，回收處理時會產生混淆，衍生環境問題。

基於以上考量，環保署指出，因此今天預告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告事項第二項草案，將對生物可分解塑膠材質免洗餐具進行限制，預計於8月1日起實施。（編輯：戴光育）1120203