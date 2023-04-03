台東活水湖環頸雉遭野狗、攝影干擾 鳥調協會護生態

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（中央社記者李先鳳台東縣3日電）每年4至5月是環頸雉繁殖期，台灣野鳥生態調查協會認養台東市活水湖觀星丘，營造不受干擾的棲息環境，台東縣政府樂觀其成，呼籲大眾共同維護美好生態環境。

台東市區東北邊的活水湖區域，屬卑南溪口國家級濕地範圍，因環境生態良好，是野生動物重要棲息地，尤其以鳥類最為豐富，常吸引全國各地攝影愛好者賞鳥攝影，但野狗出沒其間，經常追逐鳥類，尤其是產卵於林下灌叢中的環頸雉。

台東縣政府農業處長許家豪透過新聞稿表示，許多民眾或遊客常會到活水湖區域運動或是帶寵物散步，易讓寵物到處亂跑，對於相對弱勢的物種容易產生干擾，甚至還有追逐路人情形。

近年有人隨意棄養犬隻變成流浪狗或餵養流浪狗，都是環境惡化主因，許家豪呼籲民眾務必做好寵物管理，遛狗要繫繩，流浪狗不要任意餵養。

台灣野鳥生態調查協會理事長林松喜指出，活水湖邊的觀星丘區域，是全台知名賞鳥點，10年前有不少賞鳥人士固定期間進行鳥類攝影記錄，最常拍的是環頸雉、台灣畫眉、黃鸝、黑枕藍鶲、褐頭鷦鶯等，但有時野狗出沒，恐影響生態。

另外，攝影人士對賞鳥拍照方式有不同意見而時有爭執發生，因此，台灣野鳥生態調查協會提出試辦認養計畫，希望藉由協會力量做現場維護工作，在野鳥繁殖季節宣導賞鳥人士，共同維護秩序。

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協會志工陳志誠以竹材編制圍籬，將野鳥出沒位置圈圍安全區域，避免野狗騷擾鳥隻；協會也制定拍照攝影規範，避免攝影動作影響鳥類活動。

農業處指出，認養計畫已試辦2年，在每年的4、5月執行，成效不錯，將繼續辦理；同時提醒愛好生態攝影人士，禁止使用不當誘拍方式，遵守台灣野鳥生態調查協會制訂進入活水湖野鳥生態園區觀察須注意事項，共同維護良好生態環境。（編輯：陳仁華）1120403