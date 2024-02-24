吃元宵當心發福 營養師建議代替主食多配蔬菜

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）元宵節吃元宵或湯圓是傳統習俗，大嗑美食當心肥肉上身，4顆就等於1碗飯。營養師建議，可代替主食，避免吃太多澱粉，鹹湯圓多配天然蔬菜，也可將湯圓剪小塊，降低噎到風險。

年近75歲的吳奶奶早年透過門診檢查出患有第二型糖尿病，一直維持監測血糖，飲食也控制的不錯，不過前幾日感到有些頭暈，血糖值比平時還高。

吳奶奶趕緊就醫諮詢，原來是臨近元宵節，她都會煮紅豆湯、含餡湯圓給孫子們當下午的點心吃，這幾天一時沒忍住，自己多喝了一些而引起高血糖。

衛生福利部台北醫院營養師朱姵穎今天透過新聞稿指出，冬至吃湯圓有添歲之義，農曆正月十五元宵節嘗元宵也象徵花好月圓、幸福團圓，但無論元宵、湯圓，皆屬於全榖雜糧類，攝取4顆甜湯圓或5顆鹹湯圓的熱量相當於一碗飯。

朱姵穎提醒，三高患者建議選擇無餡湯圓，一般民眾吃湯圓也要留意熱量攝取，若當餐有吃湯圓，可將湯圓代替為主食，避免額外攝取其他碳水化合物食品，減少澱粉、熱量攝取過多。

此外，煮鹹湯圓時可增加蔬菜攝取，例如茼蒿、香菇、小白菜等，並以洋蔥、昆布等蔬菜湯底，取代大骨或油蔥酥爆香的高湯底，減少油份與熱量攝取。

家中若有長輩、小孩或吞嚥困難者，朱姵穎建議，家裡煮湯圓可善用蓮藕粉﹑地瓜粉將湯汁芶芡，並且在食用前，先將湯圓剪成小小塊，方便吞嚥，降低嗆到、噎到的風險。（編輯：李亨山）1130224