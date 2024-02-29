清大人文課融入生成式AI ChatGPT化身學習夥伴

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（中央社記者許秩維台北29日電）清華大學率先針對生成式AI成立工作小組，並將生成式AI融入人文社會課程，讓ChatGPT化身學習夥伴、研究助理，培養學生善用AI工具的能力。

清華大學是全台第1所針對生成式AI成立工作小組的大學，並開設一系列AI通識課程和工作坊，清華大學今天舉行記者會，分享將生成式AI教學融入人文社會課程的成果。

清華大學教務長巫勇賢表示，未來AI將如同水跟電一樣無所不在，而人文社會領域的學生專長在於「以人為本」的思辨能力，這是AI難以取代的；AI素養不僅是撰寫程式的能力，更是在理解AI知識和技術的基礎上，具備實作AI且運用於學習、工作與生活的能力。

為培育學生的AI素養，清華大學也規劃一系列正式學習課程，包括人文社會AI導論，以短片的入門微學分課程，帶領學生認識AI，同時還規劃「人工智慧與應用」基礎19學分和進階21學分，全面強化系統性學習。

巫勇賢提到，清大也將生成式AI融入人文社會課程，上學期已在人社學院和教育學院分別開設人文社會與AI、大數據資料分析2門課，這學期還會開設5門課程，將生成式AI融入社會文化分析、歷史研究、法律與政策等，今年9月新開設的醫學人文課程也會結合生成式AI教學。

要如何將生成式AI融入課程，巫勇賢舉例，ChatGPT可以成為學習夥伴，在探討議題時率先輸出觀點，負責破冰，並刺激大家的思考，讓發想觀點更多元深入，也能相互詰問、角色扮演，透過ChatGPT的質疑，讓學生的觀點能經得起檢驗。

生成式AI也可以作為輔助的學習工具，巫勇賢提到，在歷史研究讀古文為例，有時會因沒有標點符號，導致學生需要花時間斷句，ChatGPT也能擔任歷史研究助理並幫忙斷句，讓學生花較多時間在研讀歷史背景上。

「AI不只是資工系或理工科系的事情」，巫勇賢認為，人文素養與人道關懷是AI無法取代的人類特質，人社領域學生在AI浪潮中不能缺席，應設法運用AI工具發揮自身優勢，讓自己在科技發展和社會變革時更具競爭力。

上學期選修AI課程的清大人文社會學院學生洪睿辰對編劇領域很感興趣，上完課後發現這是「入門磚」，讓自己瞭解AI的運作。

他也發現，將生成式AI用在蒐集素材和解讀劇本時能事半功倍，但編出的故事缺乏原創性和獨特性，可見AI無法取代人類的思想和情感。（編輯：陳清芳）1130229