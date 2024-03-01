台體大出租教室爭議獲共識 回歸學生授課使用

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）國立台灣體育運動大學舞蹈教室爭議事件今天達成共識，校方表示，原舞蹈系相關課程教學回歸學生運動實習中心3樓M1、M2教室授課。

台體大規劃將學生運動實習中心的M1、M2教室出租，引發舞蹈系學生不滿及抗議，認為學校為了賺錢，犧牲在學生權益，給了體育館105、106兩間不符舞蹈需求的教室，造成練舞安全疑慮，開學後一度不肯進體育館教室上課。

台體大指出，針對近日舞蹈教室爭議，經與師生持續溝通後，於今天達成共識，並向教育部報備，體育館105、106教室在學生使用仍有顧慮前提下，原舞蹈系相關課程教學回歸學生運動實習中心3樓M1、M2教室授課。

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台體大表示，為兼顧學生受教權及學生運動實習中心興建目的，M1、M2教室未來除提供舞蹈系及各系相關課程及訓練教學使用外，並將強化產學合作，以豐富學生實習就業的多元學習展能機會。

台體大說，將啟動校內現有空間盤點及整體規劃，提出3年1期校園空間提升與優化計畫，並爭取教育部補助，以創造藍海策略，以利各系及全校師生享有更優質的學習環境。（編輯：黃世雅）1130301