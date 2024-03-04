國衛院攜高醫解胰臟癌分子機制 兩藥齊下有望助治療

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（中央社記者曾以寧台北4日電）國衛院攜手高醫解析胰臟癌分子調控機制，發現共同使用MEK抑制劑與WNT抑制劑，對帶有RNF43基因變異的胰臟癌細胞有強烈協同毒殺效果，成果登國際期刊，有望助治療。

國家衛生研究院今天召開記者會表示，這項由高醫與國衛院共同進行的研究，成果已於今年1月發表於知名國際期刊「先進科學」（Advanced Science），第一作者為國衛院癌症研究所博士後研究員徐詩涵。

胰臟腫瘤發生初期幾乎無症狀，發現時通常已是晚期，加上胰臟癌轉移、惡化速度很快，治癒機會低，也是目前預後最差的癌症之一，被喻為「沉默癌王」，在台灣癌症死亡率排名第7位。

高雄醫學大學講座教授、癌症研究中心執行長陳立宗在記者會上指出，過去針對胰臟癌，雖然已發現多個高度變異的基因，但其在癌症發生與惡化過程中的角色尚待釐清，沒有太多針對突變的用藥，除手術外，多是採用放射治療、化學藥物治療及免疫治療等。

國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員洪文俊簡報說明，臨床統計發現大約有6到10%胰臟癌病患帶有RNF43基因突變，影響WNT訊息傳遞路徑的調控。但過去對其在胰臟癌發生的角色及其下游的標靶蛋白目前所知甚少。

研究團隊則發現，RNF43基因變異的胰臟癌細胞對於MEK抑制劑特別敏感，並經過大規模篩選MEK上游的調控蛋白後，發現RNF43可泛素化標靶蛋白B-RAF，並加速B-RAF蛋白分解。當RNF43突變失去活性時，B-RAF蛋白會增加，進而活化下游的MEK及MAPK，造成細胞過度生長及癌化。

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研究團隊更進一步解開RNF43調控B-RAF的關鍵分子機制，並在細胞及小鼠模式實驗中證實，共同使用MEK抑制劑與WNT抑制劑，對具RNF43變異的胰臟癌細胞有強烈的協同毒殺效果，能有效抑制腫瘤的生長。分析癌症基因體圖譜臨床資料庫數據，亦發現RNF43變異胰臟腫瘤組織的B-RAF，有顯著增加現象。

陳立宗指出，臨床上已有合併使用B-RAF抑制劑與MEK抑制劑來治療數種癌症，WNT抑制劑則仍在試驗階段；此次研究發現併用MEK抑制劑與WNT抑制劑能有效抑制胰臟癌細胞生長，若能進一步推動臨床試驗，加上健保署已規劃癌症病人次世代基因檢測納入健保給付，有望提供胰臟癌患者不同治療方式。（編輯：李亨山）1130304