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板橋公寓養大量犬貓致環境髒 新北動保罰逾28萬

2024/6/14 10:31（6/14 11:36 更新）
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新北市動物保護防疫處日前接獲通報，指板橋區某公寓頂樓加蓋有人飼養大量寵物，經查有81隻犬貓，環境髒亂，也未完成寵物晶片轉讓、施打狂犬病疫苗等，依法開罰飼主新台幣28萬2500元。（新北市動保處提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年6月14日
新北市動物保護防疫處日前接獲通報，指板橋區某公寓頂樓加蓋有人飼養大量寵物，經查有81隻犬貓，環境髒亂，也未完成寵物晶片轉讓、施打狂犬病疫苗等，依法開罰飼主新台幣28萬2500元。（新北市動保處提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年6月14日
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（中央社記者楊侃儒新北14日電）新北市動物保護防疫處今天說，日前獲報板橋區某公寓頂樓加蓋有人飼養大量寵物，經查有81隻犬貓，環境髒亂也未完成寵物晶片轉讓、施打狂犬病疫苗等，依法開罰28萬2500元。

動保處今天發布新聞稿指出，寵物排泄物臭味影響週遭住戶，當地里長、住戶舉報，動保處、環保局、警方才到門口就聞到濃烈味道，進門後發現大量犬貓共處，且有犬隻未進行晶片轉讓、未絕育及沒有定期施打狂犬病疫苗。

動保處表示，動保員進門後辨認出該飼主為累犯，飼主先前承租在板橋區三民路一處公寓，當時養63隻犬貓，也因飼養環境不當遭住戶檢舉，動保處開罰20萬3000元，而房東不堪多數鄰居責罵，尋求法律程序請法院強制飼主搬遷。

動保處表示，飼主搬到板橋區長江路公寓，反而養越多犬貓，現場稽查令飼主限期改善，並向飼主提出協助送養方案，但未獲飼主接受。飼主自稱是中途之家，協助他人無法繼續飼養及寵物業者汰除犬隻，尋找新飼主。

動保處指出，經查部分犬隻未進行晶片轉讓、未絕育及未定期施打狂犬病疫苗等，依動物保護法罰13萬2500元，另依動物傳染病防治條例罰15萬元，合計開罰28萬2500元。

動保處呼籲，飼主應妥善評估自身照護能力，飼養寵物應量力而為，切勿飼養超出自己所能負擔的能力，不僅造成旁人困擾，也將因動物照護不周而受罰。（編輯：林恕暉）1130614

新北市動物保護防疫處日前獲報，指板橋區某公寓頂樓加蓋有人飼養大量寵物，動保處、環保局、警方前往，才到門口就聞到濃烈味道，進屋發現環境髒亂，地上處都是寵物排泄物。（新北市動保處提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年6月14日
新北市動物保護防疫處日前獲報，指板橋區某公寓頂樓加蓋有人飼養大量寵物，動保處、環保局、警方前往，才到門口就聞到濃烈味道，進屋發現環境髒亂，地上處都是寵物排泄物。（新北市動保處提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年6月14日
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