職訓課程導入VR教材 助學員入門銲接也降碳排

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）銲接技術應用廣泛，人才需求也日益增長，勞動部勞動力發展署北分署導入VR虛擬實境等數位教材，幫助職訓學員學習銲接技術，除能幫助學員接軌入門也能降低碳排。

勞動部勞動力發展署北分署發布新聞稿指出，銲接技術應用廣泛，從基礎建設、汽車製造、精密金屬加工到晶圓製造等領域都不可或缺，隨著離岸風電、航太等高科技產業的發展，對銲接專業人才的需求更是日益增長。

不過，由於銲接訓練對場地環境安全、設備材料、防護裝備都有高要求，導致實際操作的門檻相當高。

北分署表示，為了幫助初階學員在相對安全、經濟且高效的環境中進行初階學習，已經導入VR模擬機，讓學員可頭戴顯示器，手持模擬銲槍，結合銲接模擬軟體的聲效，營造擬真的銲接場景進行反覆練習，學員還可透過回放系統檢查姿勢與細節，進一步提高操作精確度。

北分署說，與傳統銲接訓練相較，VR銲接模擬機提供無火花、無高溫、無氣體及無煙塵的安全訓練環境，大幅減少物料消耗與廢料產生，降低碳排放，初學者更容易上手。

北分署指出，數位教學工具對缺乏基礎的學員，能降低初學階段的操作風險、減少材料消耗，進而提高整體訓練的安全性及學習的精準度，提升整體訓練質量與效益，為產業培訓出更多專業人才。

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北分署說，隨離岸風電產業發展，對高階銲接專業人才需求日益增加，特別是水下基礎鋼構，銲接更是不可或缺的關鍵技術，薪資潛力上看新台幣12萬元，對於有志於此領域的青年來說，不僅是一個提升專業技能的機會，也是實現職業發展和薪資增長的良機。

北分署指出，113年度自辦職前訓練中，AI及重點產業領域相關課程有「銲接」、「室內配線」、「物聯網-AI程式設計應用實務」及「物聯網應用設計」等，歡迎15歲以上的待業者及有志習得趨勢產業技能的民眾報名參加。（編輯：陳政偉）1130615