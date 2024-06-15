COVID-19抗病毒藥物缺貨？疾管署：庫存足夠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北15日電）國內COVID-19疫情再起，抗病毒藥物莫納皮拉韋遭指全台大缺藥。疾管署今天強調，抗病毒藥物庫存絕對夠用；醫療院所醫師則指出，莫納皮拉韋效果較不顯著，非臨床首選藥物。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入第6波Omicron流行期，6月4至10日本土確定病例（併發症）較前一週上升25%，研判疫情上升，免疫逃脫能力較強的KP.2、KP.3變異株在國內占比增加，衛生福利部疾病管制署預估這波疫情8、9月後才有下降趨勢。

COVID-19再進入流行期，醫藥界卻陸續傳出缺藥，或藥物配給速度太慢等問題。疾管署發言人曾淑慧今天接受媒體聯訪表示，不論是莫納皮拉韋或另一款抗病毒藥物倍拉維，都還有數個月庫存量，強調庫存都還夠；至於抗病毒藥物叫貨速度較慢，已掌握狀況，各地衛生局積極調度中。

曾淑慧說明，依據世界衛生組織（WHO）及各國COVID-19抗病毒藥物指引，雖然倍拉維效果較顯著，但因部分患者不適用，所以將莫納皮拉韋設為條件性用藥，洗腎等慢性病患才可能開立。目前莫納皮拉韋藥物庫存足供醫療院所使用，醫療院所如有需要可向各縣市衛生局申請調度。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科專任主治醫師周百謙表示，服用莫納皮拉韋的住院患者，症狀改善效果沒有很明確，一般來說，臨床端很少開立，若病患不適合使用倍拉維，醫師會審慎評估是否開立單株抗體瑞德西韋。莫納皮拉韋非主要首選藥物，即使缺藥也不會受到太大影響。

周百謙認為，面對第6波Omicron流行期，較令人憂心的是口罩令解除，再加上近期氣溫忽冷忽熱，民眾呼吸道容易受到刺激，造成呼吸道黏膜受損，可能增加病毒快速複製、造成發病風險，呼籲重症高風險族群近期搭乘大眾運輸盡量戴口罩，日常保養呼吸道避免病毒入侵。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明也提到，以診所而言，9成以上都是開立倍拉維，約1成須使用莫納皮拉韋，「幾乎沒有在開，是小眾藥物」。疫情逐漸往高峰走，病情也出現變化，從流鼻水、咳嗽改以發燒居多，染疫年齡層則暫無改變，所有年紀都有感染風險。

國內COVID-19疫情再進入流行期，疾管署將與醫師公會全聯會合作，預計7月起在全台約2000家診所發放300萬劑家用快篩。周慶明說，這批快篩原本預定6月底分配至各診所，若疫情升溫加速，不排除建議疾管署提前配送快篩，以利診所盡快投入，協助發放快篩。（編輯：陳政偉）1130615