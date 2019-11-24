更多編輯台推薦新聞：
埃及出土罕見幼獅木乃伊 世上最大聖甲蟲文物
文化

埃及出土罕見幼獅木乃伊 世上最大聖甲蟲文物

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

金馬獎第56屆 完整得獎名單看這裡
娛樂

金馬獎第56屆 完整得獎名單看這裡

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

民進黨將成立護國保台助選團 賴清德游錫堃領軍

最新更新：2019/11/24 19:43

（中央社記者顧荃台北24日電）民進黨明天將宣布成立「護國保台助選團」，由副總統參選人賴清德、前行政院長游錫堃等組成，30日將以屏東為首站，重兵輔選立委鍾佳濱；另將新增新北市議員何博文等5名發言人。

選戰倒數48天，民進黨布局陸空新戰力，民進黨今天表示，2020是台灣前途的十字路口，中國對於台灣的滲透與戕害已經正式進入台灣的政黨。看見中國國民黨、新黨的不分區立委名單，是一個全面赤化的結果，這不僅令台灣社會感到驚詫，更同時感到憤怒與恐懼。

民進黨指出，這場選戰，看見中國堂而皇之要求一國兩制、看見一國兩制下的香港正面臨國家暴力的迫害，也看見台灣的政治人物正自甘墮落配合赤化演出。台灣確實面臨一場前所未有的危機，這場危機以無聲的資訊入侵平靜的生活。

民進黨表示，國會過半與台灣主權保衛戰息息相關，「護國保台助選團」由賴清德、游錫堃、民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉及副祕書長林飛帆打先鋒，陸續將有其他成員加入。

民進黨說，助選團11月30日將以屏東為首站，重兵輔選立法委員鍾佳濱，在選前的每個週末全台助選，走向街頭和田野、走進市場和廟埕，與最基層的人民溝通，盼望讓人民了解這一場選戰對台灣的重要性，堅定支持蔡英文總統再次連任、民進黨國會過半，全面捍衛主權，拒絕一國兩制。

另外，民進黨表示，黨中央也邀請5名年輕議員加入發言人行列，分別為新北市議員何博文、戴瑋姍、台北市議員鍾佩玲、新竹市議員陳建名及劉康彥（建康男孩），為選戰增加新戰力。（編輯：蘇志宗）1081124

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報