民進黨將成立護國保台助選團 賴清德游錫堃領軍

（中央社記者顧荃台北24日電）民進黨明天將宣布成立「護國保台助選團」，由副總統參選人賴清德、前行政院長游錫堃等組成，30日將以屏東為首站，重兵輔選立委鍾佳濱；另將新增新北市議員何博文等5名發言人。

選戰倒數48天，民進黨布局陸空新戰力，民進黨今天表示，2020是台灣前途的十字路口，中國對於台灣的滲透與戕害已經正式進入台灣的政黨。看見中國國民黨、新黨的不分區立委名單，是一個全面赤化的結果，這不僅令台灣社會感到驚詫，更同時感到憤怒與恐懼。

民進黨指出，這場選戰，看見中國堂而皇之要求一國兩制、看見一國兩制下的香港正面臨國家暴力的迫害，也看見台灣的政治人物正自甘墮落配合赤化演出。台灣確實面臨一場前所未有的危機，這場危機以無聲的資訊入侵平靜的生活。

民進黨表示，國會過半與台灣主權保衛戰息息相關，「護國保台助選團」由賴清德、游錫堃、民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉及副祕書長林飛帆打先鋒，陸續將有其他成員加入。

民進黨說，助選團11月30日將以屏東為首站，重兵輔選立法委員鍾佳濱，在選前的每個週末全台助選，走向街頭和田野、走進市場和廟埕，與最基層的人民溝通，盼望讓人民了解這一場選戰對台灣的重要性，堅定支持蔡英文總統再次連任、民進黨國會過半，全面捍衛主權，拒絕一國兩制。

另外，民進黨表示，黨中央也邀請5名年輕議員加入發言人行列，分別為新北市議員何博文、戴瑋姍、台北市議員鍾佩玲、新竹市議員陳建名及劉康彥（建康男孩），為選戰增加新戰力。（編輯：蘇志宗）1081124