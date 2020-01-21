響應教宗世界和平日文告 總統提和平三不原則

（中央社記者溫貴香台北21日電）響應教宗「2020年世界和平日文告」，總統府今天公布總統蔡英文致函天主教教宗方濟各表示，只要台灣「不放棄希望」，繼續堅持開放對話，「不排斥任何人」及「不控制操縱」，遵循生態皈依的道路，終有一天會達到真正的和平。

總統蔡英文日前致函天主教教宗方濟各（Pope Francis）表示，2020年世界和平日文告以「和平乃是希望的途徑：對話、修和與生態皈依」為主題，籲請眾人放下控制他人的欲望，學習相互尊重，視對方為天主的兒女、自己的手足，才能打破冤冤相報的惡性循環。教宗聖座寬宏的胸襟視野，總統至感欽佩與認同。

總統說，向來認同聖座的和平理念，期盼台海兩岸歧見能以和平方式解決。但是，目前兩岸對話困難重重，主要癥結在於中國迄今不願放下控制台灣的欲望，持續以揚言對台動武、假消息、網路攻擊、外交手段等方式，威脅台灣的民主自由與人權。

總統表示，儘管面對中國在國際社會的嚴厲打壓，台灣依然勇敢向前，積極與友邦及理念相近國家攜手合作，讓全世界的民主國家都認同台灣是維持印太地區和平穩定的最佳夥伴。

總統說，教宗2019年11月23日自泰國赴日本牧靈訪問，飛越台北飛航情報區時，曾向她及台灣人民發電致意，表示將為所有台灣人民祈禱，期盼豐盛的和平祝福臨到。

總統向教宗保證，未來將竭盡所能維護中華民國的民主、自由、穩定、正義及和平。同時也呼應教宗在文告所說，不信任和恐懼會導致關係變得更為脆弱。中國近來不斷在台海及周邊地區展開軍事行動及演習，引發區域不安，升高國際社會對中國的不信任。

總統說，台灣作為區域的重要成員，將善盡國際責任，不挑釁、不冒進，確保台海和平穩定現狀。

她表示，教宗聖座在文告中引用聖經指出，走和平道路要「摒棄思言行為上對近人和對萬物的暴力」，她極為認同。

總統說，若有人民表達追求民主人權，執政者就派武警丟催淚彈鎮壓逮捕；若有網紅或運動員發聲捍衛言論自由，就被威脅解約或封鎖比賽；若有宗教信仰者為秉持良心，不願意被迫簽署文件加入違背教義的組織，就被公安羈押迫害，都將落入聖座文告所憂心的「濫用權力」、「將差異視為障礙」，成為引發爭端的導火線。

除了國家間的和平，教宗聖座在「願祢受讚頌」通諭談到人與大自然的和平共生，也是台灣努力不懈的目標。

總統表示，目前台灣積極推動「前瞻基礎建設計畫」之綠能及水環境建設，已完成第一座海洋離岸風場，期許2025年再生能源使用比例達到20%、溫室氣體排放較基準年2005年減量10%，並積極發展綠能科學園區，打造台灣成為亞洲綠能發展中心。

總統說，政府更將運用島內強大的研發能力，結合台灣綠能、環保、智慧農業等企業，參與聖座環境永續「青年城」計畫，與教廷共同協助當地新住民創造工作與生活環境，攜手促進人類與自然共融的理想世界。

總統表示，教宗聖座文告鼓勵眾人常存希望，因為希望是通往和平的翅膀，能帶領我們跨過重重難關挑戰。2020年台灣最高地標－台北101的跨年煙火主題恰好是「希望台灣」，她相信，只要台灣不放棄希望，繼續堅持開放對話，不排斥任何人，不控制操縱，遵循生態皈依的道路，終有一天會達到真正的和平。（編輯：趙蔚蘭）1090121