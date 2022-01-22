促轉會5月任期屆滿不延任 民團：轉型正義不能停

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（中央社記者林育瑄台北22日電）促轉會任期5月屆滿將不延任，台灣教授協會與民進黨立委范雲今天說，轉型正義不能停，政府應盡快安排促轉會的業務接棒計畫，也應有主責單位監督促轉會解散後4項任務的轉銜與落實。

台灣教授協會今天召開「轉型正義不能停 威權黑手要見光」記者會，並邀請范雲與會。

台教會表示，促進轉型正義委員會（促轉會）5月任期將屆滿不再延任，但相關任務如何繼續推展，受害者有權知道真相，轉型正義不能停，政府應盡快安排促轉會的業務接棒單位與計畫。

范雲指出，促轉會有4項任務，目前有進度的只有撤銷司法不法有罪判決，而在重建社會信任、威權象徵處理、還原歷史真相等3項目標嚴重落後。

她認為，轉型正義的工程應進入政府機制，4項任務的主管機關必須明確，在促轉會解散後，政府應有主責單位監督4項任務的轉銜與落實。

范雲說，檔案的透明開放攸關社會信任，若未完全開放，徒增猜忌操弄空間；轉型正義不是為了個人與政黨，台灣曾經的威權暴力是整個社會的傷痛，更是民主過程的刻痕，轉型正義是台灣團結前行守護民主的第一步。

台教會副會長陳俐甫表示，戒嚴時期情治單位布建線民，造成許多冤案，公開監控檔案才能讓被冤枉貼上告密者標籤者有澄清機會，或許當年非自願進行監控，或是被當人頭領工作費。

陳俐甫指出，目前政治檔案法未落實，能釐清真相的檔案尚未完全出土，已揭露的文件又隱藏當時的決策者，讓應負責的黑手逃避責任，線民無法透過對質自清。

對「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」今天上午開幕，陳俐甫認為，保存故總統蔣經國留下的歷史紀錄不是問題，但園區不能是對蔣經國歌功頌德。

陳俐甫說，如果政府對七海園區的定位是紀念蔣經國，他絕對反對；若是典藏蔣經國時期文物紀錄，無論好壞都留在此處，留住時代真相，就符合倡議。（編輯：康世人）1110122