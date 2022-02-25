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民進黨：無需過度解讀俄烏戰事對台海局勢的影響

2022/2/25 13:12
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（中央社記者賴于榛台北25日電）俄羅斯全面進攻烏克蘭，民進黨今天除反對以武力解決國際間爭議，也譴責俄羅斯攻擊、侵害烏克蘭主權，同時提醒民眾，台灣與烏克蘭本質上不同，無需過度解讀俄烏局勢對台海局勢的影響。

俄烏戰事開打，民進黨今天透過媒體群組指出，俄羅斯違反「聯合國憲章」發動戰爭，以武力入侵烏克蘭並強占烏國領土，民主進步黨發言人謝佩芬表示，自由、和平是民主國家共同守護的價值，民進黨反對任何以武力方式解決國際間爭議的做法。

謝佩芬說，對烏克蘭民眾的遭遇深感同情，並強力譴責俄羅斯對烏克蘭主權的攻擊與侵害，台灣將與其他民主國家共同採取行動。

她表示，民進黨政府一直密切關注台海周邊及印太區域情勢的變化；不過，台灣與烏克蘭局勢在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈的重要性皆有本質上的不同，民進黨呼籲民眾無需過度解讀俄烏局勢對台海局勢的影響。

謝佩芬表示，此刻要注意許多認知訊息刻意製造恐慌的狀況，政府及相關單位也會適時釐清，讓民眾放心。

國際局勢變化，謝佩芬說，面對威權政體對民主的挑戰與威脅，民主陣營間必須有更緊密的合作，而台灣內部的團結更是至關重要，呼籲朝野一致支持政府因應俄烏戰局的回應措施，譴責破壞區域和平穩定的行為。（編輯：蘇志宗）1110225

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