計程車挺連任 陳其邁宣示：助攻迎接郵輪觀光客

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九合一選舉將至，高雄市長陳其邁（前右5）力拚連任，26日在鳳山區出席「2022計程車挺陳其邁誓師大會」，現場150輛計程車集結力挺。中央社記者蔡孟妤攝 111年10月26日

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄市長陳其邁力拚連任，今天下午出席「2022計程車挺陳其邁誓師大會」時表示，疫情趨緩後觀光客陸續湧入，未來郵輪會停靠高雄港，計程車需求增加，市府將著手規劃相關路線。

「2022計程車挺陳其邁誓師大會」今天下午在鳳山舉行，包括交通運輸後援總會總會長曾瑞華、計程車客運後援會長甘光華、高雄市計程車無線電台後援會會長葉國榮等人率領共150輛計程車集結力挺。

陳其邁出席致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，防疫計程車需求很強，交通部補助每天新台幣3500元，市府也提供防疫物資及快篩試劑等。此外，高雄市還有熱血計程車，協助載送長輩施打疫苗。

陳其邁說，針對懷孕婦女搭計程車產檢28趟次免費，由市府出錢；還有推動公車小黃，目前全市共61條路線，讓郊區長輩看病更方便。高雄市14年計程車費率未調整，今年初也已調整，也代表社會對司機們的肯定。

陳其邁指出，疫情趨緩後，接下來開放觀光，會有更多觀光客進來，郵輪也會停靠高雄港，計程車搭車需求也會增加，市府交通、經發等局處會與計程車業界共商，將服務路線規劃好，「要服務升級或行銷、補貼的，市府來處理」。

甘光華說，這2年來因為疫情關係，計程車收入減少，多虧陳其邁聆聽基層聲音，推動許多政策，減少疫情帶給產業的衝擊，是最照顧計程車業者的市長。（編輯：郭諭儒）1111026

高雄市長陳其邁（左3）26日下午在鳳山區出席「2022計程車挺陳其邁誓師大會」，現場親授戰旗給計程車司機代表，感謝眾人支持。中央社記者董俊志攝 111年10月26日

「2022計程車挺陳其邁誓師大會」26日舉行，高雄市長陳其邁（中）出席表示，疫情趨緩後，接下來開放觀光，會有更多觀光客進來，郵輪也會停靠高雄港，計程車搭車需求也會增加，市府相關局處會與計程車業界共商，將服務路線規劃好，「要服務升級或行銷、補貼的，市府來處理」。中央社記者董俊志攝 111年10月26日