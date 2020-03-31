研究指印度洋偶極事件 恐增加侵台颱風強度與次數

（中央社記者蘇思云台北31日電）跨國團隊歷時20年研究發現，印度洋、太平洋氣候會相互影響，其中「正相印度洋偶極事件」可能間接導致台灣夏颱強度增強、秋颱數增加，甚至春雨減少等極端氣候出現。

2001年起，台大地質系國家講座教授、同時也是台大理學院全球變遷研究中心主任沈川洲帶領「很嗨實驗室」 （HISPEC），受澳洲國立大學教授妮莉莉・亞伯蘭 （Nerilie Abram）邀請，採集蘇門答臘群島的珊瑚標本進行年齡分析，透過台灣提供的「鈾釷定年技術」，研究時間長達20年，企圖還原印度洋氣候變化史，了解全球極端氣候挑戰。

沈川洲表示，全球氣候系統環環相連，跨國研究發現，隨著大氣中的溫室氣體濃度增加，過去千年來僅10次的「正相印度洋偶極事件」（Positive Indian Ocean Dipole），發生頻率正在上升，從平均25年出現1次，近期縮短成3年1次。

正相印度洋偶極事件是指印度洋東風盛行（正常情況下是西風盛行），導致東印度洋海水水溫下降、乾燥空氣下沉，不僅造成東非多雨、東南亞乾旱，還可能導致澳洲南方缺少海洋水氣的供給，導致澳洲去年發生有史以來最嚴重的森林大火，燒毀20%的森林面積。

團隊還發現，偶極事件還常常與「中太平洋型聖嬰」事件共伴發生，間接影響台灣降雨型態，這項研究成果也刊登在3月的頂尖期刊自然（Nature）。

沈川洲表示，珊瑚就像海水的溫度計，團隊用1株現生珊瑚與8個化石標本，測量珊瑚的氧同位素資料，了解自西元1240年以來，前後時間長達500年的印度洋氣候變化史。

沈川洲解釋，其他研究也發現中太平洋若持續異常高溫，夏季颱風強度可能更強，侵襲台灣的秋季颱風數目也會相對增加。甚至，因為西太平洋地區盛行西風改變區域環流，會導致台灣春雨持續減少。

觀察台灣地區西元1961到1990年的雨量資料，中太平洋型聖嬰年時期，會導致台南、高雄在3到5月間的雨量只剩下一般時期的3成，季節旱象恐怕愈加嚴重，政府也必須有更全面的因應對策。

跨國團隊由澳洲、亞洲、美洲總計14個研究單位組成，台大地質系參與者包含沈川洲、博士後研究員余采倫與已畢業的碩士班學生許家豪。這項成果由科技部卓越領航計畫、教育部深耕計畫、台大核心研究群計畫與永續地球尖端科學研究中心共同支持。（編輯：張均懋）1090331