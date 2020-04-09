退化性關節炎新療法 台首創雙向基因調控修復

清華大學化工系講座教授胡育誠9日解釋，人體幹細胞可以增生並分化成多種細胞型態，以間葉幹細胞為例，可以活化轉錄因子Sox9，控制基因轉錄以及促進幹細胞往軟骨分化。中央社記者蘇思云攝 109年4月9日

（中央社記者蘇思云台北9日電）台灣團隊產學聯手，領先全球，首創「CRISPR-AI雙向基因調控系統」，讓幹細胞可以同時活化與抑制不同基因表現。這項技術有機會應用在常見的退化性關節炎，幫助病人組織再生。

科技部計畫支持下，清華大學化工系講座教授胡育誠與中國醫藥大學助理教授林進裕、長庚醫院骨科醫師張毓翰組成跨校、跨領域合作團隊，研究歷時6到7年開發「CRISPR-AI雙向基因調控系統」，這項成果對再生醫學研究與病人組織再生將有重大幫助。

胡育誠表示，人體具備很多幹細胞，可以分化成特殊功能的細胞，像是間葉幹細胞可以分化成軟骨、硬骨或脂肪等不同細胞，但本身容易往脂肪分化，造成頭蓋骨增生效果不彰。過程中，如果基因調控功能不佳，無法控制細胞分化，就會影響組織的修復效果。

胡育誠團隊為了精準調控基因表現，用CRISPR/Cas9基因編輯技術為基礎，領先全球首創CRISPR-AI雙向基因調控系統，可在幹細胞內同時活化與抑制不同基因的表現，具備簡單可程式化與可標定多個目標的優點，研究已在2019年發表在頂尖國際期刊「核酸研究（Nucleic Acids Research）」。

胡育誠解釋，CRISPR-AI雙向基因調控系統就好比電燈開關的中控系統，以前只能單向控制開啟或關閉某種基因表現，但是這項技術可以決定「同時要開哪些燈、關哪些燈」。

如果把CRISPR-AI系統送入幹細胞後，胡育誠表示，與原來幹細胞相比，可以同時活化「促進幹細胞往軟骨細胞分化的基因Sox9」表現17倍，並抑制「促進脂肪分化的基因PPAR-γ」，表現達70%，大幅提升幹細胞分化成軟骨細胞的效率。

胡育誠提到，人體組織像是膝關節軟骨與頭蓋骨自我修復能力不佳，像是退化性關節炎，目前沒有太多解方，只能做手術換人工膝關節。但未來用在幹細胞研究，有機會修復關節軟骨，治療退化性關節炎，或修復其他組織。

胡育誠表示，目前癌症治療的新趨勢為應用免疫細胞進行免疫療法，CRISPR-AI系統也具備改造免疫細胞的潛力，增加免疫細胞毒殺癌細胞能力。目前也有其他科技部計畫正與俄羅斯團隊進行後續研究應用。（編輯：林孟汝）1090409