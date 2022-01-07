研究：排碳量影響氣候變遷 大多數國家恐每兩年就逢極熱年分

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根據一項7日公布的新研究結果，在2030年之前，全世界幾乎每一個國家都有可能每兩年就經歷一次極端炎熱年分。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社巴黎6日綜合外電報導）根據一項今天公布的新研究結果，在2030年之前，全世界幾乎每一個國家都有可能每兩年就經歷一次極端炎熱年分；這項研究凸顯了全球汙染大國所釋排碳量對氣候變遷的極大影響。

這項建模研究結合了歷來碳排放數據，以及中國、美國、歐盟、印度、俄羅斯等5大碳排實體在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）召開前許下的減排承諾，預判2030年之前區域暖化的趨勢。

研究員發現，在接受調查的165個國家中，預料有92%每兩年就會經歷極熱的年均溫，而在工業時代前，這種酷熱年分每百年才一遇。

這項研究刊登在「通訊-地球與環境」（Communications Earth and Environment）期刊。德國研究機構「氣候分析」（Climate Analytics）學者諾爾斯（Alexander Nauels）是這項研究報告的作者之一，他說上述發現本身就很引人關注。

他告訴法新社：「這真的顯示出（因應氣候暖化的）急迫性，以及我們是如何邁向一個對每個人來說都更炎熱的世界。」

研究員為瞭解全球5大排碳國在多大程度上影響此一預估，檢視了1991年以來不計入這些國家排放量的資料，發現可能經歷極熱年分的國家比例會減少到46%左右。1991年，聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）首度警告各國，留心人為因素導致的氣候變化。

瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）大氣與氣候科學研究所研究員柏許（Lea Beusch）是這項研究報告的第一作者，她說，研究發現主要排碳國的行動在區域範圍內留有「清楚印記」。

她表示：「我認為這很重要，因為我們通常只談些抽象的排碳量或全球氣溫，懂是懂，但沒有真正感受到。」

「而區域內的氣候變遷更接近我們即將經歷的事：我們會在自己國家經歷這種暖化，以及愈來愈頻繁的極熱年分。」

她表示，整體而言，氣溫升幅最大的地區是在北半球高緯度地區，這裡的暖化速度比熱帶還快。

研究報告作者們強調，如果各國顯著加強控制汙染，就仍有可能扭轉這項針對極熱年分頻繁程度的預估。（譯者：曾依璇/核稿：劉學源）1110107