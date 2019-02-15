台北能源之丘2.0啟用 預計年發電百萬度

（中央社記者梁珮綺台北15日電）台北市環保局將山水綠生態公園打造為台北能源之丘2.0，今天正式啟用，氣候變遷管理科長郭國鑫說，預計年發電量可達100萬度，每年可減少約500公噸二氧化碳排放量。

山水綠公園面積1.3公頃，前身是山豬窟垃圾掩埋場，在民國100年停止掩埋，102年成功復育轉型為生態公園，環保局將公園內建置100萬瓦太陽光電系統，要打造台北能源之丘2.0。

郭國鑫說，公園共建置3216片太陽能板，估計年發電量最高可達100萬度，每年可減少約500公噸二氧化碳排放量，相當於1.5座大安森林公園的吸碳量。

郭國鑫表示，能源之丘2.0所產的電由廠商賣給台電，隨後併入台電發電網，調配到市電提供民用，廠商每年提供10.1%售電收入給市府，作為土地使用回饋金。

他說，福德復育公園的廠商每年有千萬收益，回饋市府10%，即100萬元，估計山水綠生態公園的廠商每年收益為500萬元，回饋市府10.1%，約50萬元。

台北市長柯文哲致詞時表示，台北市的陽光條件不如南部，但德國都能發展光電，台北市還是有理由能發展，福德復育公園與山水綠生態公園合計每年可產電300萬度，而公園內還有共融式遊具，供市民遊憩。（編輯：張銘坤）1080215