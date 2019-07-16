台電排球FUN電營 澎湖200位小朋友樂暑假

（中央社澎湖縣16日電）台電暑期排球FUN電營今年首度移師澎湖，台電陳保宏、楊孟樺、張秝芸等男女排國手，今天變身教練一起與200多位小朋友一起體驗打排球的樂趣。

暑期熱夯的台電2019球類FUN電營，其中暑期排球夏令營，在澎湖排球委員會爭取4年之後，今年首度移師到澎湖偏鄉來舉辦，吸引澎湖200多名小朋友報名參加，並由台電總管理處專業總管理師胡大民、議長劉陳昭玲與教育處長蘇啟昌主持開球後展開為期5天的夏令營活動。

胡大民在開訓典禮表示，暑期排球FUN電營是小朋友最期待活動，在國內已辦理3年，今年首度移師澎湖，就有這麼多小朋友參加，希望明年再來時，有更多小朋友來參加。

台電澎湖區營業處長陳慶平則感謝縣府提供縣立體育館這麼好的場館作為排球夏令營場地，期透過夏令營活動，來發掘小朋友的專長，培養運動的興趣。

台電表示，排球夏令營首度到澎湖，台電有「自由女神」之稱的楊孟樺、「節電大使」張秝芸、「閃電丸子」張善源、陳保宏、呂姜耀強等多名現職男女國手組成教練團，分組帶領小朋友們一起玩排球，傳授排球技巧，提升運動水準。(編輯:孫承武)1080716