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移民署行動服務列車抵澎 提供新住民最便捷服務

最新更新：2019/09/24 16:26
移民署行動服務列車24日開抵澎湖，副署長鐘景琨（中）等人在新住民家庭教育多元文化體驗活動，與新住民姐妹們利用珊瑚、貝殼等，結合在地文化一起製作手工藝品。中央社 108年9月24日
移民署行動服務列車24日開抵澎湖，副署長鐘景琨（中）等人在新住民家庭教育多元文化體驗活動，與新住民姐妹們利用珊瑚、貝殼等，結合在地文化一起製作手工藝品。中央社 108年9月24日

（中央社澎湖縣24日電）移民署行動服務列車今天開抵澎湖外婆灣，駐點受理新住民諮詢與居留等證件，提供最便捷親民的服務，副署長鐘景琨還與新住民姐妹一起做手工藝品，讓新住民感受滿滿的愛。

移民署澎湖縣服務站行動服務列車，今天開抵馬公，吳景琨等人分赴西衛開心農場、澎湖外籍及大陸配偶關懷協會、東南亞婦女關懷協會會與天和養殖場等7個新住民團體，實地了解新住民姐妹與大陸移工等座談，協助解決新住民在生活上所面臨的問題，期能早日融入家庭與社會。

吳景琨等人在新住民家庭教育多元文化體驗活動，與新住民姐妹們利用珊瑚、貝殼等，結合在地文化一起製作手工藝品，期走出家庭 學習技藝，深根台灣，讓新住民感受到政府對新住民的照顧。

移民署澎湖縣服務站表示，澎湖新住民的人口，來自越南、印尼、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞等等國家，目前共有1871人、大陸移工有3229人，占澎湖縣總人口數4.8%。（編輯：黃世雅）1080924

移民署行動服務列車24日開抵澎湖，駐點受理新住民諮詢與居留等證件，提供最便捷親民的服務，副署長鐘景琨（右）在新住民家庭教育多元文化體驗活動，還與新住民一起做手工藝品。中央社 108年9月24日
移民署行動服務列車24日開抵澎湖，駐點受理新住民諮詢與居留等證件，提供最便捷親民的服務，副署長鐘景琨（右）在新住民家庭教育多元文化體驗活動，還與新住民一起做手工藝品。中央社 108年9月24日
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