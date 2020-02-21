林智堅召集61校長防疫會議 宣示校園防疫守則

全台高中職以下學校及公立幼兒園25日將開學，新竹市長林智堅（左2）21日上午特別赴舊社國小視察校園消毒作業，也呼籲各校務必遵守「6大校園防疫守則」。中央社記者魯鋼駿攝 109年2月21日

（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）新竹市長林智堅今天邀新竹市公、私立高中職以下共61名校長召開武漢肺炎防疫會議，宣示防疫守則，除做好校園消毒，也備齊口罩、酒精與體溫槍等物資，要求各校落實把關。

新竹市政府發布新聞稿表示，因應25日高中（含）以下學校及公立幼兒園開學日，林智堅上午先前往新竹市北區舊社國民小學視察校園消毒作業，下午開防疫會議。

林智堅會中表示，竹市府已擬定開學前、後防疫工作，包括開學前做好61所學校全面消毒，備妥2178盒口罩、1000瓶酒精與258支額溫槍等物資供各校使用。

林智堅說，開學後各校務必遵守包括自主健康管理、進校量體溫、確實掌握防疫物資、正確勤洗手、校園消毒保持教室通風與隔離安置措施等「6大校園防疫守則」，要求校長們務必把關落實。

林智堅表示，發燒居家隔離學生，市府提供各校線上學習平台在家學習，也已備齊2400台平板電腦支援，讓無法到校孩子仍能在家學習。

新竹市政府教育處長黃錦能說，教育部配送口罩是提供學校緊急支援的「防疫備用物資」，正常無症狀學生不需戴口罩。學生如果有發燒、咳嗽等不適症狀，應在家自主休息，不宜到校上課。（編輯：李明宗）1090221