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確診印度男子曾赴餐廳 北市發48封簡訊通知採檢

2022/3/9 16:14
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（中央社記者陳昱婷台北9日電）一名印度籍男子（案21061）來台1個月後染疫，台北市衛生局今天公布，個案曾在4日至7日待在大安區奪愛餐廳，並發送48封簡訊通知採檢，呼籲足跡重疊的民眾注意自身健康狀況。

中央流行疫情指揮中心今天公布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案21061為印度籍40多歲男子，在某餐廳工作，曾入住發生群聚疫情的台北市某防疫旅館，昨天召回採檢陽性確診，Ct值27，先暫列境外移入個案，後續將比對病毒序列釐清是否屬本土群聚。

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台北市衛生局說明，個案曾於去年10月至今年2月回印度探親，2月10日自沙烏地阿拉伯轉機入境，2月24日檢疫期滿前採檢PCR為陰性，2月25日開始自主健康管理至3月3日，因曾與防疫旅館群聚案住在同樓層，經警政單位協尋後，於昨天採檢陽性確診，無症狀。

衛生局指出，個案曾在4日至7日的上午10時到下午2時、下午5時30分到晚間10時待在大安區奪愛Dazzle Indian cuisine餐廳，已匡列密切接觸者4人居家隔離，並完成足跡場域清消，同時發送48封簡訊通知採檢，提醒足跡重疊的民眾如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等疑似症狀，儘速至7家社區採檢站採檢。（編輯：李錫璋）1110309

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