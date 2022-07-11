花蓮病蟲害增多 農作物恐減產加強防治

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斜紋夜蛾幼蟲危害的作物高達60多種，農友可在種植作物前先放水淹田與耕犁滅除幼蟲和蛹，種植期間可直接摘除卵塊及田區施掛性費洛蒙陷阱（圖）誘殺雄性成蟲。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月11日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）入夏後，花蓮農作物的斜紋夜蛾、東方果實蠅及瓜實蠅數量明顯上升，其中受害的光復鄉花生因蟲害減產3成，市價較往年高1至2成，縣府呼籲農友加強蟲害防治，以免影響產量。

多年來斜紋夜蛾是農民最想除之而後快的重點害蟲，因為斜紋夜蛾的幼蟲不但取食量大，而且取食的植物種類繁多，更麻煩的是牠的成蟲飛行遷移能力強，因此對於如何進行有效的防治工作，一直是農政單位積極處理的問題。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，農民反映今年雨水多導致病蟲害變多，時序入夏後，斜紋夜蛾、東方果實蠅及瓜實蠅族群數量經監測後，發現已明顯上升。

為協助農友能提高收獲，縣府積極進行田間監測，提供相關害蟲發生的警訊，以利農友能合時、合理、合法的用藥或對策進行防治。斜蚊夜蛾、東方果實蠅及瓜實蠅都是1個監測點有257隻以上，就發布預警。

農業處長陳淑雯指出，確實做好田間衛生為第一管理策略，籲請農友以藥物、陷阱誘殺來加強防治病蟲害，以減少損失。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮指出，斜紋夜蛾幼蟲危害的作物高達60多種，食性極雜且食量大，於作物葉背啃食葉肉，白天躲匿於地面殘葉和土粒間，或近土面之葉背下，等到黃昏時再爬出危害，當族群數量達高峰且防治不當時，可能將植株啃盡。

瓜實蠅為苦瓜、絲瓜等葫蘆科瓜菜類作物的主要害蟲，與果實蠅生態習性相同，嚴重導致瓜類受損、腐爛。

東方果實蠅主要危害番石榴、蓮霧及文旦等多種經濟果樹，其雌蟲產卵於幼果中，孵化後的幼蟲會蛀食果肉引起果實流膠、腐爛及落果現象。

光豐地區農會總幹事張明發表示，光復鄉種植的花生，今年產量因蟲害影響減產3成，所以市價比往年高1至2成。（編輯：謝雅竹）1110711