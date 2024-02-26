北市補助社區裝太陽能板增2對象 最高300萬元3/1起申請

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）響應2050淨零排放，台北市環保局鼓勵住宅及社區裝設太陽能板等創、儲能設備，今年對象擴大至非營利社團法人及財團法人，補助最高新台幣300萬元，自3月1日起開放申請。

台北市環保局去年推出「住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，提供每案最高600萬元補助，總計補助4111件、共8000多萬元，預估1年節電276萬8544度、減碳1370.43噸。

環保局今天發布新聞稿表示，今年持續補助住宅及社區裝設創、儲能或節能設備，且對象擴大至非營利社團法人及非營利財團法人，總預算1億元，申請期間至3月1日至9月30日止。

環保局說明，補助額度依對象及設備分為3種，去年最多申請項目為社區公共區域裝設太陽能板及能源管理系統，也就是創能與儲能設備，此類今年最高可申請200萬元，一般住宅則可申請最高50萬元補助。

此外，社區、非營利社團法人或財團法人，若設置創能、儲能與節能設備，補助上限更高達300萬元。每1申請人或每1場址以補助1次為限，額度最高為建置總經費49%。

環保局指出，台北市溫室氣體排放量逾7成來自住商部門，其中多是因電力使用間接造成，所以鼓勵住宅及社區自發自用綠電，減少對電的依賴並減少電費。

環保局提醒，申請補助應備齊計畫書，經環保局審核通過後，由申請人通知廠商在11月30日前施作完成，並檢附成果報告書向環保局申請查驗，待查驗完成後即核撥補助款項。（編輯：方沛清）1130226