屏東車城鼬獾闖民宅 驗出恆春半島第2例狂犬病

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（中央社記者黃郁菁屏東縣5日電）屏東車城鄉溫泉村近日出現具攻擊性鼬獾闖入民宅，經檢測為狂犬病陽性，是今年恆春半島第2例狂犬病，日前恆春鎮也驗出1例。

屏東縣府今天新聞稿指出，狂犬病是人畜共通傳染病，大部分哺乳動物皆會感染，發病後死亡率達100%。全球人類感染狂犬病案例中，近99%是被罹患狂犬病的狗咬傷所致，預防狂犬病最有效的方式就是犬貓施打狂犬病疫苗。

台灣疫情目前侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，但民眾仍須提高警覺，不接觸野生動物、不棄養寵物，每年帶犬貓及食肉目動物注射狂犬病疫苗以防範。若不慎遭疑似狂犬病動物抓咬傷，用肥皂、清水沖洗並以優碘消毒傷口後盡速就醫。如發現傷亡野生動物需通報在地動物防疫機關處理。

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屏東縣政府也提醒飼主，家中寵物如犬、貓、貂、浣熊等食肉目動物必須每年施打狂犬病疫苗才有足夠保護力，若未依「動物傳染病防治條例」規定每年完成狂犬病疫苗施打，將處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。

屏東縣府動物防疫所於2月29日及3月1日於車城注射近百隻犬貓狂犬病疫苗。也排定在3、4月間於周邊鄉鎮（恆春、獅子、枋山、牡丹）為寵物犬貓注射狂犬病疫苗。施打活動資訊可於「屏東縣動物防疫所網站-狂犬病專區」查詢或洽08-7224109。（編輯：郭諭儒）1130305