高雄典寶溪3滯洪池更名 以鄰里命名提升辨識度

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄典寶溪兩側區域早期為易淹水地區，高雄市完成A、B、D共3座滯洪池，防洪成效佳；但因名稱無地緣性易混淆，高市府水利局今天表示，3座滯洪池改以鄰里名稱命名，近期完成更名。

高雄典寶溪兩側區域往年淹水災情嚴重，高雄市以減洪及滯洪手法，分年分計畫完成A、B、D共3座滯洪池，防洪成效佳，也成為民眾喜愛的休憩地點。

不過，滯洪池現有名稱是沿用水患治理水理分析的代號，無地緣性易混淆；水利局今天發布新聞稿表示，3座滯洪池近期已更名為「典寶溪劉厝滯洪池」、「典寶溪白米滯洪池」及「典寶溪芋寮滯洪池」，提升滯洪池名稱辨識度，並與在地鄰里結合。

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水利局表示，典寶溪劉厝、白米、芋寮3座生態滯洪池，總滯洪量約可達207.5萬噸，配合水情中心進行水情資訊整合，人員設備的統籌調度、主要河川與滯洪池水位監控，搭配民間社區自主防災，建構完整防洪體系。

目前滯洪池內廣植印度紫檀、黃花風鈴木、阿勃勒等盛花喬木，並設置觀景涼亭、休憩長椅及綠蔭步道，宛如森林公園；此外，水域也發展成多樣生物棲息環境，吸引水雉等鳥類棲息，加上林中也有黃鸝，成為賞鳥勝地。（編輯：陳仁華）1130530